هولندا.. موجة الحر تقضي على 480 شخصا
أمستردام - رويترز 2026.07.02 | 07:33 pm
أعلنت السلطات الصحية الهولندية، الخميس، أن موجة الحر غير المسبوقة التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي أدت إلى نحو 480 حالة وفاة زائدة عن الرقم المتوقع تسجيله في هولندا في الظروف العادية خلال هذه الفترة.
وسجلت الوفيات الزائدة في الأسبوع الممتد من 22 إلى 28 يونيو الماضي بشكل رئيس بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا فأكثر.
وأعلنت فرنسا في وقت سابق عما لا يقل عن 1000 حالة وفاة إضافية خلال موجة الحر، وقالت إن العدد الفعلي من المرجح أن يكون أعلى.