هولندا.. موجة الحر تقضي على 480 شخصا

أعلنت السلطات الصحية الهولندية، الخميس، أن موجة الحر ​غير المسبوقة التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي أدت إلى نحو 480 حالة وفاة زائدة عن الرقم المتوقع تسجيله في هولندا في الظروف العادية ‌خلال هذه ‌الفترة.

وسجلت ​الوفيات ‌الزائدة ⁠في ​الأسبوع الممتد ⁠من 22 إلى 28 يونيو الماضي بشكل رئيس بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا فأكثر.

وأعلنت فرنسا في وقت سابق عما ⁠لا ⁠يقل عن 1000 حالة وفاة إضافية خلال موجة الحر، وقالت إن العدد الفعلي من المرجح أن يكون أعلى.