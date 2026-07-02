ناجلسمان يقترب من الرحيل وكلوب المرشح الأبرز

يقترب يوليان ناجلسمان من مغادرة منصبه مدربًا للمنتخب الألماني الأول لكرة القدم، بعد خروجه المبكر من كأس العالم، بحسب صحيفة «بيلد»، بينما تزعم وسائل إعلام أخرى أن يورجن كلوب المرشح الأبرز لقيادة منتخب بلاده.

وأفادت «بيلد» أن ناجلسمان عقد اجتماعًا مطولًا استمر نحو ثلاث ساعات مع قادة الاتحاد الألماني، الخميس، عقب الخروج على يد الباراجواي بركلات الترجيح من دور الـ 32 في كأس العالم الجارية في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وهي المرة الثالثة على التوالي التي تفشل فيها ألمانيا في بلوغ أدوار متقدمة في نهائيات كأس العالم، بعد عامي 2018 و2022 حين خرجت من دور المجموعات في المرتين كلتيهما.

وأعلن بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، الثلاثاء، عن مراجعة أسباب هذا الإخفاق.

ووفقًا لصحيفة «بيلد»، فقد التقى ناجلسمان مع كل من نويندورف، ورودي فولر، المدير الرياضي للمنتخب الوطني، وهانز يواكيم فاتسكه، رئيس رابطة الدوري، وأندرياس ريتيج، مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم.

وقدّم المدرب الشاب، البالغ 38 عامًا رؤيته لأداء ألمانيا في كأس العالم.

وبحسب «بيلد»، عرضت إدارة المنتخب على ناجلسمان فرصة الاستقالة، ومنحته متسعًا من الوقت لدراسة خياراته، علمًا أن عقده ينتهي في عام 2028.

ومن المتوقع صدور القرار في موعد أقصاه بداية الأسبوع المقبل، وبحسب وكالة سيد الألمانية، لا يُتوقع صدور أي إعلان قبل الخميس.

ويُعد يورجن كلوب، المدرب السابق لبوروسيا دورتموند وليفربول الإنجليزي، المرشح الأوفر حظًا لخلافة ناجلسمان، وفق عدة وسائل إعلام، من بينها «سكاي» وصحيفة «زود دويتشه تسايتونج» اليومية الصادرة في ميونيخ.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن كلوب جاهز لتولي المهمة، ولا يزال مرتبطًا بعقد مع ريد بُل بصفته المدير العالمي لكرة القدم، للإشراف على مختلف الأندية التابعة لشركة مشروبات الطاقة النمساوية.