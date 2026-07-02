«فيلم العُلا».. تأهيل الكفاءات ودعم الصناعة

يواصل «فيلم العُلا»، الوكالة السينمائية التابعة للهيئة الملكية لمحافظة العُلا، تنفيذ برامج ومبادرات متخصصة على مدار العام بهدف إعداد الكفاءات الوطنية وتأهيلها للعمل في مختلف مجالات صناعة الأفلام، بما يسهم في بناء منظومة إنتاج سينمائي متكاملة، وتعزيز مكانة العُلا وجهةً عالميةً للإنتاج السينمائي، واستقطاب الأعمال المحلية والدولية.

ويركّز «فيلم العُلا» من خلال برامجه التدريبية على تطوير المهارات المهنية، ونقل الخبرات العالمية، وإتاحة فرص التدريب العملي في بيئات إنتاج احترافية، بما يدعم تمكين أبناء وبنات العُلا والسعودية، ويواكب النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الأفلام والصناعات الإبداعية. وفي هذا الإطار، أعلن «فيلم العُلا» فتح باب التسجيل في برنامج «صُنّاع الأفلام»، وهو برنامج تدريبي مكثف يمتد تسعة أسابيع، يهدف إلى تأهيل المشاركين للعمل في مواقع التصوير الاحترافية كمساعدي إنتاج، من خلال تدريب عملي بإشراف مختصين في المجال. ويمنح البرنامج المشاركين فرصة لاكتساب خبرة ميدانية مباشرة في مواقع التصوير، والتعرّف على مختلف أقسام الإنتاج السينمائي، والتدريب على المعايير المهنية وآداب العمل، بما يسهم في بناء مسار مهني في أحد أسرع القطاعات الإبداعية نموًا في العُلا.