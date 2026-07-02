النمسا وإسبانيا.. الطريق إلى «معجزة قرطبة»

تنبش مواجهة المنتخبين النمساوي والإسباني في دور الـ 32 من كأس العالم على ملعب سوفاي بولاية كاليفورنيا الأمريكية، مساء الخميس، صفحات مضيئة من تاريخ كرة القدم النمساوية، وتستحضر ذكرى انتصارها على إسبانيا في مونديال «الأرجنتين 1978»، الذي مهد لانطلاقة استثنائية خلال تلك النسخة.

قبل البطولة، غاب المنتخب النمساوي عن المسرح المونديال لمدة 20 عامًا كاملة بعد مشاركته المخيبة للآمال في نسخة «السويد 1958» التي غادرها من الدور الأول، على الرغم من تحقيقه المركز الثالث في سابقتها، وهو أفضل إنجازاته المونديالية تاريخيًا حتى اليوم.

وبموجب نظام مونديال الأرجنتين، الذي قُسمت فيه المنتخبات على أربع مجموعات يتأهل منها الأول والثاني، وجدت النمسا نفسها في مجموعة نارية إلى جانب إسبانيا والبرازيل والسويد.

وضربت الجولة الأولى موقعة أولى تاريخيًا في كأس العالم بين النمسا وإسبانيا.

ودخل المنتخب الإسباني المواجهة مدججًا بنجوم الأندية الكبرى، يتقدمهم خوانيتو وسانتيانا، ثنائي ريال مدريد، وكويني، مهاجم سبورتينج خيخون وأحد أبرز هدافي دوري «لا ليجا» عبر تاريخه، إلى جانب القائد داني أسينسي، وميجيلي، لاعبي برشلونة.

وعلى الرغم من ثقل القائمة الإسبانية، لم يكن المنتخب النمساوي بعيدًا عن الترشيحات لتحقيق نتيجة إيجابية، استنادًا إلى امتلاكه مجموعة من النجوم البارزين، يتقدمهم هانز كرانكل، المتوج بالحذاء الذهبي الأوروبي موسم 1977ـ1978، الذي انتقل عقب البطولة مباشرة من رابيد فيينا إلى برشلونة بعد منافسة مع أندية عدة، إلى جانب هربرت بروهاسك، لاعب الوسط الذي اختير لاحقًا لاعب القرن في النمسا، وكورت جارا، نجم دويسبورج الألماني آنذاك.

وأثبتت النمسا عزمها على استعادة بريق الماضي، عندما افتتحت التسجيل في الدقيقة العاشرة، لكن إسبانيا استردت توازنها سريعًا وأدركت التعادل بعد 11 دقيقة.

وظل التعادل سيد الموقف حتى الدقيقة الـ 76 حين خطف هانز كرانكل هدفًا منح النمسا الفوز على إسبانيا.

ومنح ذلك الانتصار النمسا دفعة معنوية كبيرة، انعكست في فوزها على السويد بهدف سجله كرانكل أيضًا، فيما لم تمنعها الخسارة أمام البرازيل 0ـ1 من اعتلاء صدارة المجموعة وحجز بطاقة التأهل.

وفي الدور الثاني، الذي ضم مجموعتين يتأهل متصدر كل منهما إلى المباراة النهائية، أوقعت القرعة النمسا في «طريق الموت» إلى جانب ألمانيا الغربية وإيطاليا وهولندا.

وفي حين خسرت أمام هولندا 1ـ5 وإيطاليا 0ـ1، احتفظت النمسا بأفضل ما لديها للجولة الأخيرة التي صنعت خلالها على ملعب ماريو ألبيرتو كيمبس في مدينة قرطبة الأرجنتينية واحدة من أشهر قصص كأس العالم.

وتمكنت خلال تلك المواجهة من إسقاط ألمانيا الغربية، حاملة اللقب، في مفاجأة مدوية بنتيجة 3ـ2، وسجل كرانكل الهدفين الثاني والثالث، مبددًا آمال بطل العالم في بلوغ المباراة النهائية أو حتى خوض لقاء تحديد المركز الثالث.

وسُمّيت تلك المواجهة في النمسا بـ«معجزة قرطبة»، فيما أطلق عليها الألمان «عار قرطبة»، وبقيت إحدى أكثر مباريات كأس العالم رسوخًا في ذاكرة البلدين.

ومنذ هذه النسخة التي سطّرت فيها النمسا تلك الملاحم، لم تلتقِ بإسبانيا مجددًا في المونديال، حتى تجدد الموعد بينهما على الأراضي الأمريكية.