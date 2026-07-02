جائزة بريطانيا الكبرى.. هاميلتون يُهدئ حماس مُحبي فيراري

هدّأ البريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري، الخميس، من حماس جماهيره وقلل من فرص تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بسباق جائزة بريطانيا الكبرى إلى 10 انتصارات، وبالتالي آماله في تحقيق لقب بطولة العالم للسائقين للمرة الثامنة ليفك ارتباطه مع الأسطورة الألماني ميكايل شوماخر.

وحذّر «السير» هاميلتون، البالغ 41 عامًا والذي حقق فوزه الأول مع فيراري والـ106 في مسيرته بإسبانيا قبل ثلاثة أسابيع، من أنه على الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزته الحظيرة الإيطالية العام الجاري، فمن غير المرجح أن يتمكنوا من تجاوز مرسيدس المتصدر.

وهيمن مرسيدس بقيادة الشاب الإيطالي أندريا كيمي أنتونيلي، على سبع من أصل ثماني جولات العام الجاري قبل مواجهة سيلفرستون نهاية الأسبوع الحالي، بعدما حقق ابن الـ 19 عامًا خمسة انتصارات تواليًا.

وقال هاميلتون: «مرسيدس فريق استثنائي»، وذلك بعدما مازح قائلًا: «إن الطريقة الوحيدة التي قد يفوز بها بلقب آخر هي دخول مرآب مرسيدس وفك جميع البراغي!».

وأضاف وسط أجواء مرحة قبل سباقه الثاني على أرضه مع فيراري: «أداؤهم مذهل حقًا. من الرائع رؤية فريق متناغم تمامًا، وما قدموه وحققوه العام الجاري كان رائعًا. أعتقد أن الأمر سيتطلب جهدًا كبيرًا من أي فريق لإيقافه».