في مواجهة مودريتش.. رونالدو يكتسح

يتسلح البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، بتفوق كاسح في سجلّ مواجهاته مع الكرواتي لوكا مودريتش، زميله السابق، قبل الصدام الذي يجمع منتخبي بلديهما، فجر الجمعة، ضمن دور الـ 32 من كأس العالم.

وتزامل اللاعبان في صفوف ريال مدريد الإسباني لمدة 6 أعوام بين 2012 و2018، وخاضا سويًا 223 مباراة خلال تلك الفترة، بحسب موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني.

في المقابل، يوثِّق الموقع ذاته عشر مباريات وقف فيها كل منهما في مواجهة الآخر.

وخاض مودريتش ستًا من تلك المواجهات بقميص توتنام هوتسبير الإنجليزي، فيما واجهه رونالدو في أربع منها مرتديًا شعار مانشستر يونايتد الإنجليزي، وفي اثنتين بألوان ريال مدريد.

أما المواجهات الأربع الأخرى، فكانت على الصعيد الدولي، وسينضم إليها اللقاء المونديالي، الذي يطمح فيه كل منهما إلى قيادة منتخب بلاده نحو دور الـ16.

وخرج رونالدو متفوقًا في جميع مواجهاته أمام مودريتش، باستثناء الأولى التي انتهت بالتعادل السلبي بين مانشستر يونايتد وتوتنام هوتسبير بتاريخ 13 ديسمبر 2008.