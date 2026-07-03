تقديم مباراة المكسيك وإنجلترا بسبب العواصف

أفادت وسائل إعلام محلية مكسيكية، الجمعة، أن مباراة المنتخب المكسيكي الأول لكرة القدم ونظيره الإنجليزي في دور الـ 16 بكأس العالم، المقرر إجراؤها فجر الإثنين المقبل، سيتم تقديمها إلى الـ 12:00 ظهرًا بالتوقيت المحلي على ملعب مكسيكو سيتي «أزتيكا».

وكانت المباراة مقررة في الأصل عند الـ 06:00 مساء بالتوقيت المحلي «الـ 03:00 صباحًا بتوقيت السعودية»، لكن تم تغيير موعدها بسبب خطر حدوث عواصف، حسبما أفادت وسائل إعلام نقلًا عن مصادر مطلعة على الأمر.

وكانت مباراة المكسيك، المشاركة في استضافة البطولة، ضد الإكوادور في وقت سابق من الأسبوع الجاري، تأجلت بسبب الأمطار قبل أن تلعب بعد استقرار الأوضاع.