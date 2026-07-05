سولباكن: لا أطيق الانتظار.. وهجومنا جاهز أمام البرازيليين

حثَّ ستوله سولباكن، مدرب المنتخب النرويجي الأول لكرة القدم، لاعبيه على التحلي بهدوء الأعصاب وعدم الاندفاع عند مواجهة البرازيل في مباراة دور الـ16 بكأس العالم الأحد، لافتًا إلى أنَّهم قادرون على التسبب بأضرار كبيرة بمنافسهم.

وحقق المنتخب النرويجي، بقيادة المهاجم الهداف إيرلينج هالاند، نتائج رائعة في كأس العالم، حيث فاز في ثلاث من مبارياته الأربع، ما أسر قلوب الجماهير في البلاد.

وعلى الرغم من ذلك حذر سولباكن، المعروف بواقعيته، لاعبيه من الحماس المفرط. وقال في مؤتمر صحافي السبت: «علينا أن نلعب المباراة، لا أن نلعب وفقًا للظروف. علينا أن نتأكد من أننا لا نلعب وفقًا لأهمية المناسبة، بل نلعب المباراة ببساطة».

وحول كيفية السيطرة على المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، أوضح: «الظهيران الأيسر والأيمن مهمان، لكن الأمر يتعلق أيضًا بمساعدة الطرفين الهجوميين حتى لا يواجها مواقف مثل لاعب للاعب». معترفًا بأن تلك المواقف ستظل تحدث.

وأضاف: «نأمل أيضًا أن يساعدنا أسلوب لعبنا القائم على دفاع المنطقة، بحيث يحظى اللاعب في خط الدفاع بدعم من زميله الذي يليه، بغض النظر عن هوية الذي يشغل هذه المراكز».

وأكد سولباكن أنَّ أحد المفاتيح المباشرة لنجاح منتخبه هي تمرير الكرة إلى هالاند «5 أهداف» في أماكن جيدة. وقال: «أعتقد أننا وجدنا طرقًا لدعمه وتزويده بالتمريرات المناسبة. نحن فريق لا يطيق الانتظار لمواجهة البرازيل لأننا نملك توجهًا هجوميًّا.

وأضاف: «خلال 90 دقيقة أو 120 دقيقة أمام البرازيل، ستحتاج إلى الدفاع لفترات أطول أو أقصر، وعندها يجب أن نكون في أفضل حالاتنا».

وفي أربع مواجهات سابقة، لم تفز البرازيل على النرويج قط، لكن سولباكن يرى أنَّ أبطال العالم خمس مرات هم الأوفر حظًا لكن ليس بفارق كبير: «لا أعتقد أنهم المرشحون الأوفر حظًا بفارق كبير، كما كان الحال ربما قبل بضعة أعوام.. حققنا سلسلة نتائج جيدة جدًّا لفترة طويلة جدًّا، ونتمتع بثقة كبيرة ولدينا أسلوب لعب جيد عند التعامل مع الكرة أيضًا، وأعتقد أنَّ ذلك يساعدنا».

واستطرد: «أعتقد أنَّه من الصعب تحديد نسبة مئوية دقيقة لفرصنا، سواء كانت 60ـ40، أو 70ـ30 أو أي نسبة أخرى.. المهم هو أننا قادرون على إلحاق الضرر بالبرازيل في يومنا، لكننا ما زلنا بحاجة إلى أن نقدم أفضل ما لدينا، وإلا فلن تكون لدينا أي فرصة.. لكن إذا قدَّمنا أفضل ما لدينا، فستكون لدينا فرصة».