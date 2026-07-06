الهلال يفحص بنزيما وسافيتش

تقدَّم الفرنسيان كريم بنزيما وسايمون بوابري، البرازيلي مالكوم فيليبي، والصربي سيرجي سافيتش، الدفعة الثانية من فحوصات لاعبي فريق الهلال الأول لكرة القدم الطبية، صباح الإثنين، ضمن البرنامج الإعدادي قبل انطلاق الموسم الجديد، وفقًا للحساب الرسمي عبر منصة «إكس».

ومن المنتظر أن يغادر الأزرق العاصمي الرياض إلى النمسا 15 يوليو الجاري، على أن يستمر حتى 3 أغسطس المقبل، يخوض خلالها أربع مواجهات تجريبية.

ويفتتح الأزرق تجاربه بمواجهة شتورم جراتس النمساوي 19 يوليو الجاري، على أن يلتقي ماميلودي صنداونز الجنوب الإفريقي في 24 منه، وبعد خمسة أيام يلاعب مولودية الجزائري، ويختتم المعسكر ضد الأهلي القطري في الثالث من الشهر المقبل.

ودشَّن الهلال تحضيراته بمرحلة أولى انطلقت السبت تحت إشراف الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، على أن تستمر التدريبات في الرياض نحو 10 أيام، وسط غياب اللاعبين الدوليين الذين تم منحهم راحة إضافية بسبب مشاركتهم في كأس العالم.

وتشهد التحضيرات مشاركة سبعة لاعبين أجانب، وهم: الفرنسي كريم بنزيما، سايمون بوابري، محمد ميتي، والثنائي البرازيلي مالكوم فيليبي، وماركوس ليوناردو، الصربي سيرجي سافيتش، والتركي يوسف أكشيتشيك.