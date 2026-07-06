لويس يخلف بوكونولي في موناكو

عيَّن نادي موناكو الفرنسي، الإثنين، البرازيلي فيليبي لويس مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد حتى يونيو 2028، خلفًا للبلجيكي سيباستيان بوكونولي، المقال من منصبه في الأول من يونيو الماضي.

وشغل لويس، صاحب الـ 40 عامًا، منصب مدرب نادي فلامنجو البرازيلي حتى 3 مارس الماضي، قبل أن تتم إقالته، بسبب خلافات مع إدارة النادي، وتراجع النتائج عندما حلَّ الفريق بالمركز الـ 11 في الدوري، على الرغم من سجله الناجح الذي تضمن التتويج بكأس البرازيل 2024، وكأس السوبر البرازيلي 2025، وبطولة كاريوكا 2025، والدوري البرازيلي 2025، إضافة إلى لقب كوبا ليبرتادوريس 2025، محققًا 62 انتصارًا و21 تعادلًا، و16 خسارة خلال موسمين.

ومثَّل لويس عندما كان لاعبًا سابقًا، فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، وتُوج بلقب دوري «لاليجا» وكأس الملك، وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا، وفاز مرتين بالدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، إلى جانب تمثيله تشيلسي وحصل معه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى الصعيد الدولي، فاز لويس مع المنتخب البرازيلي بكوبا أمريكا 2019، وكأس القارات 2013، وخاض 44 مباراة دولية.

ويُعد قرار تعيين لويس مدربًا لفريق أول تجربة تدريبية للنجم البرازيلي في أوروبا، وسيعمل في موناكو رفقة طاقمه المساعد الذي ضم إيفان بالانكو مدربًا مساعدًا، ودييجو ليناريس معدًا بدنيًّا، وهما من طاقمه السابق في فلامنجو، إلى جانب أنطوني سانتياجو مساعدًا للمدرب، ويوري نيمينن مدربًا لحراس المرمى.

وواجه لويس فريقًا فرنسيًّا سابقًا مدربًا، عندما خسر نهائي كأس القارات للأندية مع فلامنجو أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في ديسمبر الماضي «1ـ1 ثم 2ـ1 بركلات الترجيح».