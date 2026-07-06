رونالدو.. المواجهة 233 في القارة الثالثة

يدخل البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، مباراته الدولية الـ233 مع منتخب بلاده ضد إسبانيا في دور الـ 16 من كأس العالم في دالاس، الإثنين.

ويشارك اللاعب، البالغ من العمر 41 عامًا، في كأس العالم للمرة السادسة، وهو رقم قياسي، على الرغم من التوقعات بأنه سيكون قد اعتزل اللعب على الصعيد الدولي بحلول موعد النسخة المقبلة من البطولة، فقد أكد أنه سينهي مسيرته ‌وفقًا لشروطه الخاصة.

وسجَّل رونالدو ضد الجارة إسبانيا أربعة أهداف، ويشمل هذا الرصيد ثلاثية في المباراة التي انتهت بالتعادل 3ـ3 خلال دور المجموعات في كأس العالم 2018.

ويبحث «الدون» عن انتصاره الأول ضد الإسبان في أمريكا الشمالية ضمن كأس العالم بعد خسارته في إفريقيا وتعادله في أوروبا.

في كيب تاون عام 2010، التقى المنتخبان للمرة الأولى في تاريخ البطولة ضمن دور الـ16.

وحسمت إسبانيا المواجهة 1ـ0، قبل أن تواصل طريقها حتى التتويج باللقب العالمي.

وبعد ثمانية أعوام، انتقلت القمة إلى أوروبا في سوتشي الروسية، وتجدد اللقاء ضمن دور المجموعات في مونديال 2018، وشهدت المباراة تعادلًا مثيرًا 3ـ3.

وفي 2026، تعبر المواجهة إلى قارة ثالثة، هذه المرة تحتضن دالاس اللقاء الثالث بين المنتخبين في كأس العالم، ليعود الجاران إلى دور الـ16 بعد 16 عامًا من مواجهتهما الأولى.