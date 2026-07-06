رسميا.. الدرعية محطة لاج الخامسة

أعلن نادي الدرعية عن تعاقده رسميًّا مع البرتغالي برونو لاج، لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس»، الإثنين.

ويعد الدرعية، الضيف الجديد لدوري روشن السعودي في الموسم المقبل، المحطة الخامسة في مسيرة لاج، المولود في البرتغال 1976.

وبدأ لاج المجال التدريبي في أكاديمية بنفيكا قبل أن يتولى مهمة الفريق الأول في 2019، وقاده في الموسم ذاته إلى التتويج بلقب الدوري.

ودرب وولفرهامبتون الإنجليزي موسم 2021ـ2022، وخاض فترة قصيرة خارج أوروبا مع بوتافوجو البرازيلي لمدة ثلاثة أشهر موسم 2023، قبل أن يعود إلى بنفيكا 2024، الذي ألغى عقده في سبتمبر 2025.

ويملك لاج أربعة ألقاب في سجله التدريبي، وجميعها مع نادي بنفيكا، إذ حقق لقب الدوري 2018ـ2019 وكأس الرابطة 2024ـ2025، ولقبين في كأس السوبر 2019 و2025.

وكانت «الرياضية» كشفت في 14 يونيو الماضي عن دخول إدارة الدرعية في مفاوضات متقدمة مع لاج، قبل أن تصل المباحثات بين الطرفين مراحلها الأخيرة.

ومن المنتظر أن ينطلق معسكر الفريق الأول في السويد 12 يوليو الجاري، على أن ينتقل إلى المرحلة الثانية في إسبانيا في 26 من الشهر ذاته، ومن ثم العودة في 4 أغسطس المقبل.

من جهة ثانية، أعلنت شركة نادي الدرعية تعيين الأمريكي بيل مانينج رئيسًا تنفيذيًّا للشركة، الذي يتمتع بخبرة تتجاوز 25 عامًا في قيادة المؤسسات الرياضية الاحترافية.