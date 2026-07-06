التعاون.. هولندا تحدد مصير بارو

طلب الصربي زاركو لازيتيتش، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم الجديد، من إدارة ناديه التريث في تجديد عقد الجناح الجامبي موسى بارو حتى الاطلاع على مستواه خلال المعسكر، الذي انطلق الأحد في ميرلو الهولندية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وكانت «الرياضية» ذكرت وفق مصدر خاص، 3 يوليو الجاري، أنَّ إدارة النادي القصيمي تدرس تجديد عقد بارو بعد انتهاء عقده الثلاثاء الماضي.

وانضم بارو إلى صفوف التعاون في صيف 2023، قادمًا من بولونيا الإيطالي بموجب عقد يمتد ثلاثة أعوام، شارك خلالها مع الفريق في 79 مباراة بمختلف المسابقات، وسجَّل 30 هدفًا وصنع 14، إلا أنَّ مسيرته توقفت بعد أن تعرض لقطع جزئي في الرباط الجانبي للركبة في 19 أكتوبر الماضي، ليجري بعدها عملية جراحية بمستشفى «سبيتار» في الدوحة، العاصمة القطرية، في نوفمبر، قبل أن يبدأ برنامجًا علاجيًّا وتأهيليًّا تحت إشراف طبيب الفريق التعاوني.

إلى ذلك، أكد المصدر ذاته أنَّ بدر الغنام، رئيس النادي، سيلتحق بمعسكر هولندا بعد أسبوعين، لمتابعة سير الإعداد.