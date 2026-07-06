القادسية.. ريتيجي يعود بالدرَّاجة

شارك الإيطالي ماتيو ريتيجي، مهاجم فريق القادسية الأول لكرة القدم، الإثنين، في ثاني أيام المعسكر الخارجي في جيرونا الإسبانية، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، الذي ينطلق الشهر المقبل.

ووفق مصدر خاص بـ«الرياضية»، بدأ تدريباته الأربعاء في المعسكر الخارجي قبل يومين من وصول زملائه.

وتعرض ريتيجي لكسر في مفصل الكاحل خلال مواجهة الشباب التي انتهت بالتعادل 1ـ1، أبريل الماضي، ضمن الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي، ما غيَّبه حتى نهاية الموسم، وخضع على إثر ذلك لتدخل جراحي في إسبانيا، وفترة تأهيل نحو شهرين.

إلى ذلك، قسَّم الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب الفريق، التدريبات إلى جزءين تخلل الأول تمارين تقوية العضلات في الصالة الرياضية، شارك فيها جميع اللاعبين، قبل أن يتحوّل الجميع إلى قيادة الدرَّاجات الهوائية، للسير مسافات قصيرة كجزء من تنوع التمارين.



ويستهدف المدرب الإيرلندي الشمالي إيصال اللاعبين إلى الجاهزية التامة قبل انطلاق الموسم، الذي سيتخلله المشاركة في البطولات المحلية، ودوري أبطال آسيا للنخبة.

ويستمر معسكر القادسية في جيرونا حتى 26 يوليو الجاري، على أن ينضم اللاعبون الدوليون إلى بقية زملائهم في وقت لاحق بعد انتهاء فترة الراحة المقررة لهم.