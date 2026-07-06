عبدالله بن خالد وآل الشيخ يفتتحان مقر «صلة» في بريطانيا

افتتح الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى، وإيرلندا الشمالية، المقر الدولي لشركة صلة، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، الإثنين، في لندن العاصمة البريطانية، وذلك برفقة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه «GEA»، وبحضور الدكتور راكان الحارثي، العضو المنتدب لشركة صلة، وعدد من القيادات.

وأوضح السفير السعودي لدى بريطانيا، في بيان صحافي، أن افتتاح المقر الدولي لشركة صلة في لندن، يعكُس تنامي الحضور السعودي عالميًا، ويُجسد ما تشهده السعودية من تطور في قطاعي الرياضة والترفيه في ظل رؤية 2030، مؤكدًا متانة العلاقات السعودية البريطانية، وما تتيحه من فرص لتعزيز الشراكات بين البلدين، متمنيًا للشركة مزيدًا من النجاح والتوسع.

وقال آل الشيخ: «تمثل شركة صلة اليوم نموذجًا وطنيًا قادرًا على المنافسة عالميًا، بما تمتلكه من خبرات متراكمة، وشراكات نوعية أسهمت في تنفيذ عدد من أكبر المشاريع والفعاليات الرياضية والترفيهية، ويأتي افتتاح هذا المقر في لندن خطوة مهمة لتعزيز حضورها الدولي، وتوسيع شبكة علاقاتها، ودعم تنفيذ المزيد من المشاريع العالمية خلال المرحلة المقبلة».

من جانبه، قال الحارثي، العضو المنتدب لشركة صلة: «نفخر بزيارة الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان، وافتتاحه المقر الدولي للشركة في لندن، كما نعتز بزيارة المستشار تركي آل الشيخ، التي تعكس الدعم الذي يحظى به مسار الشركة وتطلعاتها المستقبلية، وتُمثل هذه الخطوة دافعًا لمواصلة مسيرة النمو والتوسع الدولي، وتجسد طموح صلة في بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد، وتقديم تجارب عالمية المستوى، بما يُعزز حضورها في الأسواق الدولية، ويدعم المكانة المتنامية للسعودية في قطاعيّ الرياضة والترفيه».

وأضاف الحارثي: «منذ صدور موافقة مجلس إدارة الشركة على التوسع، عملت صلة على استقطاب أفضل الكوادر العالمية في هذا المجال، من أجل المنافسة على تنظيم أبرز المناسبات والفعاليات الدولية، ونتطلع إلى مرحلة جديدة من الشراكات الدولية، والاستثمارات النوعية، وترسيخ مكانة صلة شركة سعودية عالمية تنطلق من السعودية إلى العالم».

وبعد مراسم الافتتاح، نفذ سفير السعودية لدى بريطانيا جولة في المقر برفقة آل الشيخ، واطّلعا على سير العمل، واستمعا إلى عرض حول استراتيجية الشركة الدولية، وخططها للتوسع العالمي، وشراكاتها المتنامية، إلى جانب أبرز مشاريعها الحالية والمستقبلية في مجالات الرياضة والترفيه والثقافة.

ويُعد مقر شركة صلة في لندن مركزًا لعملياتها الدولية، حيث يسهم في تعزيز علاقاتها مع المنظمين العالميين، وأصحاب الحقوق، والمنشآت، وشركاء الإنتاج، بما يدعم خططها للتوسع في الأسواق الدولية، كما أصبحت شركة صلة شريكًا رئيسًا في تنفيذ عدد من أبرز المشاريع والفعاليات الرياضية والترفيهية، من خلال تعاونها مع موسم الرياض، وشبكة واسعة من الشركاء المحليين والدوليين، بما يعكس تنامي حضورها العالمي، ودورها في تطوير تجارب عالمية المستوى، تُعزز مكانة السعودية بوصفها وجهة رائدة للترفيه والرياضة.