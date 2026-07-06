فيفا.. عاصفة انتقادات بعد تجاوز «الخط الأحمر»

فجّر قرار الاتحاد الدولي «فيفا» برفع الإيقاف عن الأمريكي فولارين بالوجون، مهاجم منتخب بلاده الأول لكرة القدم، عاصفة من الانتقادات، إذ وصف الاتحاد الأوروبي «يويفا»، الإثنين، القرار بأنه «تجاوز للخطوط الحمراء»، فيما رأت بلجيكا، خصم الولايات المتحدة في ثمن النهائي، أنَّ القرار «غير مفهوم».

وجاء قرار «فيفا»، الذي اتُخذ عقب تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليتيح لبالوجون المشاركة مع المنتخب الأمريكي في مواجهة بلجيكا، ضمن الدور ثمن النهائي، المقررة صباح الثلاثاء.

وقال ويفا، في بيان: «قرار الأمس القاضي بتعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة، الناتجة عن البطاقة الحمراء التي تلقاها اللاعب فولارين بالوجون، ووضعها تحت فترة اختبار لمدة عام، تجاوز الخط الأحمر».

وأضاف «ويفا»، في بيانه: «تعتمد كرة القدم، شأنها شأن أي رياضة أخرى، على القواعد التي تشكل أساس المنافسة العادلة والنزيهة والشفافة. وقد تكون بعض القواعد قابلة للتفسير، لكن هذا ليس من بينها».

وحذر الاتحاد الأوروبي من تداعيات القرار على اللعبة ككل، قائلًا: «كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في العالم لأنها لعبة جميلة، وتحظى بثقة الجميع لأنها تُلعب في كل مكان وفق القوانين نفسها».

وأضاف: «لا تُعد أي بطولة حدثًا منفصلًا، وإذا كانت البطولة هي كأس العالم، فإن قراراتها قد تترك آثارًا إيجابية أو سلبية على اللعبة بأكملها».

ونوَّه البيان «نعرب عن ذهولنا من هذا القرار غير المسبوق، وغير المفهوم، وغير القابل للتبرير».

وكان بالوجون، الذي سجَّل ثلاثة أهداف في كأس العالم، يستعد للغياب عن مواجهة بلجيكا في سياتل بعد طرده بالبطاقة الحمراء المباشرة، إثر مراجعة فيديو الحكم المساعد «VAR»، بسبب دهسه قدم أحد مدافعي البوسنة والهرسك خلال مباراة الدور الـ 32 التي فازت بها الولايات المتحدة «2ـ0».

وبموجب لوائح «فيفا»، تؤدي البطاقة الحمراء المباشرة تلقائيًّا إلى الإيقاف لمباراة واحدة.

وكشفت مصادر مطلعة لوكالة فرانس برس عن أنَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواصل مع جاني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، طالبًا منه إعادة النظر في عقوبة بالوجون، كما دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو علنًا إلى إلغاء البطاقة الحمراء.

وقرَّرت لجنة الانضباط التابعة لـ «فيفا» تعليق تنفيذ العقوبة لمدة عام، في خطوة مفاجئة لم يقدم الاتحاد الدولي بشأنها أي تفسير محدد.

وكتب ترامب، عبر منصته «تروث سوشال»: «شكرًا لفيفا على فعل الصواب وتصحيح ظلم كبير!».

وعدَّ البلجيكي ماكسيم بريفو، وزير الخارجية، أنَّ قرار «فيفا» بتعليق البطاقة الحمراء لبالاجون «غير مفهوم»، كما تساءل عن دور التدخل السياسي للرئيس الأمريكي ترامب في القضية.

وقال بريفو، في بيان، نقلته خدماته الإعلامية: «إذا كان الأمر يتعلق فعلًا باتصال هاتفي يفسر هذا القرار غير المفهوم، فإن ذلك يعني انتهاك أبسط قواعد كرة القدم والرياضة».

وأضاف: «سيكون ذلك أمرًا خطيرًا جدًّا. كيف يمكن لـ«فيفا» أن تواصل الحديث عن اللعب النظيف بمصداقية؟».

وتوالت الردود الأوروبية المنتقدة، فأكد جلين ميكاليف، المفوض المكلف بشؤون الرياضة في الاتحاد الأوروبي، أنَّ «اتخاذ القرارات المتعلقة بقواعد الرياضة يعود إلى الهيئات الرياضية، وليس إلى السياسيين».

وقال ميكاليف، في منشور عبر منصة إكس: «إن ممارسة أي تأثير على القرارات الرياضية من شأنه أن يقوض استقلالية الرياضة».