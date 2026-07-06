توتنام يخطف تونالي بـ 133 مليونا

تعاقد نادي توتنام الإنجليزي، الإثنين، مع الإيطالي ساندرو تونالي، لاعب فريق نيوكاسل يونايتد الأول لكرة القدم، في صفقة تصل قيمتها إلى 133.4 مليون دولار، لتصبح بذلك الأعلى في تاريخ النادي اللندني.

وكشفت تقارير صحافية إنجليزية عن أنَّ اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا وقَّع عقدًا لمدة ثلاثة أعوام، مقابل رسوم انتقال أولية تبلغ 123 مليون دولار، إضافة إلى 10 ملايين دولار كحوافز ومكافآت.

وقال تونالي، في بيان نشره النادي: «أنا سعيدٌ جدًّا بوجودي هُنا»، مشيرًا إلى أنَّه تحدث مع روبيرتو دي تزيربي، مدرب الفريق، لمدة تقارب ساعتين حول النادي وجماهيره وملعبه وكرة القدم التي يقدمها «المكبايس»، واصفًا التجربة بـ«السحر» الذي أدرك بعده ضرورة التوقيع لتوتنام.

من جانبه، أكد دي تزيربي، مدرب نيوكاسل، أنَّ اللاعب الإيطالي مميز ويُعد صفقة كبيرة للنادي الإنجليزي.

ويأتي انتقال تونالي إلى توتنام بعد ثلاثة مواسم قضاها مع نيوكاسل يونايتد، منذ انضمامه من ميلان يوليو 2023 مقابل 73.3 مليون دولار، وخاض 110 مباريات مع الفريق، وشارك في التتويج بأول لقب كبير للنادي منذ 70 عامًا، عندما فاز بكأس الرابطة قبل موسمين، لكن مسيرته في ملعب «سانت جيمس بارك» شابها إيقاف دولي لمدة 10 أشهر، بسبب مخالفات تتعلق بالمراهنات على مباريات كرة القدم، بعدما عاقبه الاتحاد الإيطالي للعبة في أكتوبر 2023، بسبب انتهاك القواعد التي تمنع اللاعبين من المراهنة على المباريات التي ينظمها الاتحاد الدولي أو الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الإيطالي نفسه، وذلك خلال فترة لعبه في إيطاليا.

وفي مايو 2024، حصل تونالي على إيقاف مع وقف التنفيذ لمدة شهرين بعد اعترافه بانتهاك لوائح الاتحاد الإنجليزي للعبة المتعلقة بالمراهنات أيضًا.

ويمثل تونالي منتخب بلاده في 32 مباراة دولية، سجَّل خلالها أربعة أهداف.

وعقب تجنّب توتنام بصعوبة الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي، جعل النادي من تونالي ثاني أبرز صفقاته في سوق الانتقالات الصيفية، بعد التعاقد مع البرتغالي ماتيوس فرنانديش، القادم من وست هام.

وعزَّز توتنام صفوفه بضم المدافع الهولندي يان بول فان هيكه، مقابل 52 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى وصول أندي روبرتسون من ليفربول، والمدافع الأرجنتيني ماركوس سينيسي، في صفقات انتقال حر، وذلك لتعزيز الخيارات الدفاعية في الفريق.

وتعكس هذه الصفقات الكبيرة تحولًا واضحًا في استراتيجية توتنام، بعد أعوام من سياسة ضبط الرواتب والإنفاق في عهد دانيال ليفي، الرئيس السابق.

وتعهدت عائلة لويس، المالكة الأكبر للنادي، بتمويل عملية إعادة بناء الفريق بعد مطالبة ليفي بالتنحي عن منصبه سبتمبر الماضي.