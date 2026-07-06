بوستيكوجلو يبرم 171 صفقة مع 7 أندية

أبرم الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم الجديد، 171 صفقة مع سبعة أندية على مدار أكثر من ثلاثة عقود، حتى قدومه إلى القطب العاصمي الأحد.

وبلغت قيمة ما أنفقته أندية بوستيكوجلو على هذه الصفقات 529 مليونًا و505 آلاف يورو، أي أنَّه دفع في المتوسط نحو 12.6 مليون يورو عن كل لاعب جاء تحت إمرته.

بدأت الحكاية في ساوث ملبورن، حين بنى آنج أول أحلامه بـ 18 لاعبًا، كان ذلك الشاب الطموح يحوّل نادي طفولته إلى بطل.

ثم انتقل إلى اليونان، حيث تولى تدريب باناتشاكي، فأضاف 13 لاعبًا جديدًا إلى لوحة فنه.

عاد إلى أستراليا ليُشعل ثورة في بريزبان رور بـ23 صفقة، ثم في ميلبورن بـ19 لاعبًا آخر.

بلغت ذروة صفقاته مع يوكوهاما إف مارينوس الياباني حين استقدم 49 لاعبًا حتى توِّج باللقب الذي طال انتظاره.

وجاءت المغامرة الأوروبية الكبرى في سيلتيك الإسكتلندي، أحضر 30 لاعبًا وبنى فريقًا يُغنى له، حقق به الثلاثية التاريخية.

وبعدها انتقل إلى توتنام، حين أضاف 19 صفقة جعلته على هرم القارة العجوز بتتويجه في الدوري الأوروبي 2025، على حساب مانشستر يونايتد.