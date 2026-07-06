برئاسة الجوير.. الرياضة تعتمد إدارة العروبة

اعتمدت وزارة الرياضة، مجلس إدارة نادي العروبة برئاسة محمد الجوير، وفقًا لما أعلن عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، الإثنين.

وكتب حساب النادي: «رسميًّا محمد بن صبحي الجوير رئيسًا لمجلس إدارة نادي العروبة لمدة أربعة أعوام».

وكانت الجمعية العمومية في العروبة زكت الجوير لكرسي الرئاسة الإثنين الماضي.

وتضم قائمة الجوير حامد الضويحي نائبًا للرئيس، إلى جانب عضوية أحمد العدوان، عبد الرحيم الرويلي، سلطان العويش، مشعل الضويحي، بندر المريح، ومشعل الجوير.

وكان العروبة قريبًا من حجز بطاقة التأهل إلى دوري روشن السعودي، قبل أن تتوقف رحلته في نصف نهائي الملحق المؤهل بعد خسارته أمام العلا، لينهي موسمه دون تحقيق هدف الصعود.