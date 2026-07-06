اكتشف كانسيلو وفيليش.. من هو لاج مدرب الدرعية الجديد؟

أبصر برونو ميجيل سيلفا، المعروف باسم برونو لاج، مدرب فريق الدرعية الأول لكرة القدم الجديد، النور في 12 مايو 1976 بمدينة سيتوبال البرتغالية، ونشأ في أسرة مهتمة بالساحرة المستديرة. كان والده فرناندو لاج مدربًا في الدرجات البرتغالية الدنيا، ما أسهم في تكوين شخصيته الكروية منذ سن مبكرة، أوصلته إلى قيادة الدرعية، بعدما أعلن النادي العاصمي، الإثنين، التوقيع معه مدربًا للفريق الأول. وبدأ لاج ممارسة كرة القدم لاعبًا يشغل مركز الجناح الأيمن، وتدرج في الفئات السنية لناديي إنديبندينتي وبراينسي، قبل أن يخوض مسيرة متواضعة على مستوى الفريق الأول مع ناديي وبراينسي وكوينتاجينسي، إلا أنه لم يحقق حضورًا لافتًا بصفته لاعبًا، لينهي مشواره داخل المستطيل الأخضر مبكرًا، ويتجه إلى مجال التدريب، الذي حقق فيه نجاحات كبيرة. وفي عام 1997، بدأ لاج مسيرته التدريبية مع فرق الفئات السنية في نادي فيتوريا سيتوبال، ثم تنقل بين عدد من الأندية البرتغالية الصغيرة، مدربًا ومساعدًا للمدرب، قبل أن يحصل عام 2004 على فرصة مهمة بالانضمام إلى أكاديمية بنفيكا، حيث أمضى ثمانية أعوام في تطوير المواهب، والإشراف على مختلف الفئات العمرية، وأسهم في صقل عدد من اللاعبين الذين أصبحوا لاحقًا نجومًا على الساحة الأوروبية، أبرزهم جواو كانسيلو، لاعب الهلال، الذي تحدث في أكثر من مناسبة عن الدور الكبير الذي لعبه لاج في تطوره لاعبًا. وبعد أكاديمية بنفيكا خاض لاج، عام 2012، تجربة خارج البرتغال، عندما انتقل للعمل في أكاديمية شباب الأهلي الإماراتي، حيث أشرف على فرق الشباب والرديف لمدة عامين، قبل أن يعود إلى أوروبا للعمل مساعدًا للمدرب البرتغالي كارلوس كارفالهال في شيفيلد وينزداي الإنجليزي، ثم في سوانزي سيتي، الفترة التي أسهمت في تطوير شخصيته الفنية، ومنحته خبرة كبيرة في كرة القدم الإنجليزية، كما شارك خلالها في تأليف كتاب متخصص في الجوانب التكتيكية لكرة القدم مع كارفالهال. عاد لاج إلى بنفيكا في صيف 2018، لتدريب الفريق الرديف، لكن مسيرته شهدت نقطة التحول الكبرى مطلع عام 2019، عندما تولى تدريب الفريق الأول خلفًا لروي فيتوريا، ونجح خلال أشهر قليلة في قلب مسار الموسم، بعدما قاد الفريق إلى سلسلة انتصارات توجها بإحراز لقب الدوري البرتغالي موسم 2018ـ2019، على الرغم من تأخر الفريق بفارق كبير عن الصدارة عند استلامه المهمة، كما توج لاحقًا بكأس السوبر البرتغالي عام 2019. ونال جائزة أفضل مدرب في الدوري البرتغالي، بعد المستويات المميزة، التي قدمها مع الفريق، واشتهر خلال تلك الفترة بمنح الفرصة للشباب، وعلى رأسهم جواو فيليش، لاعب النصر، الذي انفجر تحت قيادته، وأصبح أحد أبرز المواهب الأوروبية. أنهى برونو فترته الأولى مع بنفيكا، صيف 2020، قبل أن يتولى تدريب وولفرهامبتون الإنجليزي، يونيو 2021، خلفًا لمواطنه نونو سانتو، وقاد الفريق في موسمه الأول إلى المركز العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحقق خلال تلك الفترة إشادة واسعة بقدرته على تنظيم الفريق دفاعيًا، وتطوير الأداء الجماعي، إلا أن بداية الموسم التالي جاءت دون التوقعات، ليغادر منصبه في أكتوبر 2022. وفي منتصف عام 2023، انتقل المدرب البرتغالي إلى البرازيل لقيادة بوتافوجو، لكن التجربة لم تستمر سوى أشهر قليلة، قبل أن يعود مجددًا إلى بنفيكا، سبتمبر 2024، لولاية ثانية، حيث قاد الفريق في 66 مباراة، بمعدل تجاوز نقطتين في المباراة الواحدة، قبل انتهاء مهمته في سبتمبر 2025.