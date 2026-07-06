الثلاثاء.. الاتحاد يبدأ مرحلة فيسينج

يدشن فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الثلاثاء، تحضيراته للموسم الجديد بانطلاق التجمع الأول في مقر النادي في جدة.

وينتظر أن يخضع اللاعبون خلال الأيام الأولى للفحوصات الطبية والاختبارات البدنية إلى جانب أداء تدريبات لياقية وبدنية، بهدف رفع الجاهزية قبل الدخول في المرحلة الثانية من الإعداد.

وكانت الإدارة اتفقت مع الألماني ينز فيسينج، لتولي تدريب الفريق، خلفًا للبرتغالي سيرجيو كونسيساو.

ونشر حساب «الرياضية ـ عاجل»، السبت، أنَّ مدرب جامبا أوساكا الياباني «38 عامًا» بات على أعتاب النادي الجداوي.

ويقتصر التجمع الأول على اللاعبين غير الدوليين، على أن ينضم من مثَّلوا منتخباتهم في كأس العالم 2026 الجارية خلال معسكر ماربيا الإسبانية.

وتنطلق مرحلة الإعداد الثانية 14 يوليو الجاري في ماربيا، على أن تتضمن عددًا من المباريات التجريبية.

وينتظر الفريق الجداوي ثلاثة تحديات في الموسم الجديد، إذ يخوض منافسات دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وملحق دوري أبطال آسيا للنخبة.

يذكر أنَّ الاتحاد أنهى الموسم خامسًا في دوري روشن السعودي، كما ودع كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي من نصف النهائي، وغادر دوري أبطال آسيا للنخبة من الدور ربع النهائي.