تاريخ البلجيك يهدد آمال أمريكا

يأمل المنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم، المضيفة بالشراكة لكأس العالم 2026، في بلوغ ربع نهائي المونديال للمرة الأولى منذ عام 2002، وذلك عندما يُلاقي بلجيكا على ملعب «لومن فيلد» في سياتل، فجر الثلاثاء.

ومنذ فوزه بثلاثية نظيفة على بلجيكا في النسخة الأولى لكأس العالم عام 1930، خسر المنتخب الأمريكي المواجهات الست الأخيرة بين الطرفين في كافة المسابقات، وتلقى خلالها 15 هدفًا.

ووصل الفريق الأمريكي إلى الدور ثمن النهائي لكأس العالم للمرة السابعة «فوز واحد و5 هزائم» عقب انتصار على البوسنة والهرسك بنتيجة 2ـ0، إذ يملك فرصة معادلة أفضل إنجاز له في المسابقة خلال القرن الـ 21.

ويُعد المنتخب الأمريكي، الذي يُدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية الذي سجَّل هدفين على الأقل في أربع مباريات متتالية في هذه النهائيات، إضافة إلى إحرازه ثمانية أهداف عبر ستة لاعبين مختلفين، ما يعكس عمق تشكيلة أصحاب الأرض.

في المقابل، بنت بلجيكا بقيادة الفرنسي رودي جارسيا، مدرب الفريق، سمعتها في هذه البطولة على قدرتها تجاوز الظروف الصعبة، إذ حسمت صدارة مجموعتها في الجولة الأخيرة بفوز كبير على نيوزيلندا 5ـ1، بعدما تعادلت في أول مباراتين.

وأصبح «الشياطين الحمر» أول منتخب يتأهل بعد تعويض تأخره بهدفين في الأدوار الإقصائية منذ 2018، بعد هدف حاسم في الوقت الإضافي أمام السنغال في سياتل في آخر ظهور له.

وفازت بلجيكا في آخر ثلاث مباريات لها في كأس العالم أمام منتخبات من اتحاد «كونكاكاف»، في حين جاءت الخسارة الوحيدة للفريق الأمريكي في هذه النسخة أمام منتخب أوروبي هو تركيا في الجولة الثالثة الأخيرة، وببدلائها بعدما أجرى بوتشيتينو تسع تغييرات على تشكيلته الأساسية.