الفيحاء يتخلى عن رديف.. و5 أجانب

ودّعت إدارة نادي الفيحاء، الإثنين، 10 لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد نهاية عقودهم الصيف الجاري، وفق ما أعلنه حسابه الرسمي على منصة «إكس».

وتقدم الأسماء، التي انتهت رحلتهم مع الفيحاء، الإنجليزي كريس سمولينج، والجزائري ياسين بن زية، والفنزويلي ميكيل فيلانويفا، والفرنسي جيرمي كانون، إلى جانب راكان كعبي، وعبد الله الجوعي، وسطام الروقي، وعبد الرحمن العنزي، كما ضمت القائمة عبد الله رديف، والقبرصي ستليانوس فرونتيس، المعارين من الهلال وأبويل على التوالي.

ويعد الثلاثي الأجنبي أحد الركائز الأساسية في الموسم الماضي، إذ شارك سمولينج في 34 مباراة ضمن دوري روشن السعودي، سجل خلالها ثلاثة أهداف، فيما خاض بن زية 32 مباراة، أحرز خلالها أربعة أهداف، وصنع خمسة أخرى، ولعب فيلانويفا 30 مباراة، وسجل هدفًا واحدًا، وفقًا لإحصاءات رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

وانضم سمولينج إلى الفيحاء صيف 2024، قادمًا من نادي روما الإيطالي، قبل أن يواصل مشواره مع الفريق في الموسم الماضي، بينما تعاقد النادي مع بن زية، يوليو 2025، قادمًا من قرة باج الأذربيجاني، وفي الفترة ذاتها وصل فيلانويفا قادمًا من فيتوريا جيماريش البرتغالي.