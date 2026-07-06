ميدران: أترقب الأخضر.. والزعامة إسبانية

أكد الإسباني ألفارو ميدران، لاعب وسط فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، أنَّ منتخب بلاده يمتلك كل المقومات لمواصلة مشواره في كأس العالم 2026.

وعدَّ مواجهة البرتغال في دور الـ16، الإثنين، اختبارًا حقيقيًّا لطموحات «لاروخا»، لكنه أبدى ثقته بقدرة المنتخب الإسباني على العبور.

وأوضح لـ«الرياضية» ميدران قائلًا: «أعتقد أنَّ المنتخب الإسباني تطوَّر كثيرًا خلال العامين الماضيين، خاصة بعد التتويج بكأس أوروبا.. الفريق أصبح أكثر تنوعًا في أسلوبه، ولم يعد يعتمد فقط على الاستحواذ، بل بات أكثر مباشرة في الوصول إلى المرمى وأكثر قدرة على صناعة الفرص».

وأضاف: «وجود لاعبين مثل لامين يامال ونيكو ويليامز يمنح المنتخب حلولًا هجومية مختلفة بفضل السرعة والقدرة على اللعب العمودي، إلى جانب جودة بقية العناصر.. إذا حافظ الفريق على مستواه، فأنا واثق بأنه قادر على الذهاب بعيدًا في البطولة».

وعن مواجهة البرتغال، قال: «ستكون مباراة كبيرة بين منتخبين يملكان جودة عالية.. مباريات خروج المغلوب تُحسم بالتفاصيل الصغيرة، لكن لدي ثقة كبيرة في شخصية المنتخب الإسباني وقدرته على التعامل مع مثل هذه المواجهات».

وأثنى ميدران على العمل الذي يؤديه الجهاز الفني بقيادة لويس دي لا فوينتي، وقال: «أعتقد أنَّ الجهاز الفني يتعامل بصورة جيدة مع ضغط البطولة.. في الأدوار الأولى هناك وقت كافٍ للاستشفاء، ويبقى التحدي الأكبر مرتبطًا بالسفر والظروف المناخية، لكن المنتخبات الكبرى تمتلك كل الإمكانات التي تساعد اللاعبين على الوصول إلى أفضل جاهزية».

وأكد لاعب الاتفاق أنَّ الانسجام داخل المنتخب يمثل أحد أبرز نقاط قوته، وقال: «هناك مجموعة مميزة تجمع بين الخبرة والشباب.. اللاعبون الصغار يمنحون الفريق الحماس والطاقة، بينما يساعد أصحاب الخبرة في إدارة الضغوط، وهذا التوازن مهم جدًّا في البطولات الكبرى».

وعن أبرز المرشحين للفوز باللقب قال: «كل مرحلة تغيّر حسابات البطولة، لكنني ما زلت أرى أنَّ إسبانيا تملك فرصة حقيقية للمنافسة على اللقب، إلى جانب منتخبات قوية مثل الأرجنتين وفرنسا، فهذه المنتخبات أثبتت قدرتها على المنافسة في البطولات الكبرى».

وفي ختام حديثه، تطرق ميدران إلى المنتخب السعودي، قائلًا: «أعتقد أنَّ المنتخب السعودي كان يملك الإمكانات لتقديم مستوى أفضل، لكن كرة القدم تحسمها التفاصيل.. أتمنى أن ينجح الفريق، مع جهازه الفني، في الاستعداد بشكل مثالي لكأس آسيا، لأنها بطولة مهمة جدًّا، وأثق بقدرته على الظهور بصورة أفضل».