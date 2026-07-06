سير بالدرَّاجات

واصل لاعبو فريق الأهلي الأول لكرة القدم رفع الجانب اللياقي من خلال السير بالدراجة الهوائية بالقرب من المعسكر في مدينة سالفيلدن النمساوية. (المركز الإعلامي ـ الأهلي)