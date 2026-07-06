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سير بالدرَّاجات

2026.07.06 | 06:23 pm
واصل لاعبو فريق الأهلي الأول لكرة القدم رفع الجانب اللياقي من خلال السير بالدراجة الهوائية بالقرب من المعسكر في مدينة سالفيلدن النمساوية. (المركز الإعلامي ـ الأهلي)
سير بالدرَّاجات

سير بالدرَّاجات

سير بالدرَّاجات

سير بالدرَّاجات