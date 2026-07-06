مارتا وإليز في ربع نهائي «ويمبلدون»

تأهلت الأوكرانية مارتا كوستيوك، والبلجيكية إليز ميرتنز، لاعبتا التنس، إلى ربع نهائي بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، للمرة الأولى في مسيرتيهما، الإثنين.

وتغلبت مارتا، المصنفة 13 عالميًا، على الأمريكية آشلين كروجر، بنتيجة 6ـ4 و6ـ4، فيما فازت إليز بعد ساعات بالنتيجة ذاتها على التشيكية ماري بوزكوفا.

وتسعى اللاعبة الأوكرانية، صاحبة الـ24 عامًا، بعد بلوغها نصف نهائي إحدى بطولات الـ«جراند سلام» للمرة الأولى في «رولان جاروس» مطلع يونيو الماضي، إلى تكرار إنجازها للمرة الثانية تواليًا، عندما تواجه الإيطالية جاسمين باوليني، وصيفة «ويمبلدون» عام 2024، التي وضعت حدًا لمغامرة الفلبينية ألكسندرا إيالا، بفوزها عليها 6ـ4 و4ـ6 و6ـ3 في ثمن النهائي.

أما إليز، البالغة من العمر 30 عامًا، وبعد خسارتها ثلاث مرات بالدور الرابع في «ويمبلدون»، بلغت ربع نهائي فردي السيدات للمرة الأولى في نادي عموم إنجلترا، حيث سبق لها الفوز بلقبين في فئة الزوجي عامي 2021 و2025.

وضربت اللاعبة البلجيكية موعدًا في مباراتها المقبلة مع الفائزة من مباراة الأمريكية ماديسون كيز، والتشيكية ليندا نوسكوفا، التي فازت أخيرًا، بدورة برلين على الملاعب العشبية.

ويتمثل أفضل إنجاز لإليز في بطولات الـ«جراند سلام» ببلوغها نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة عام 2018.

ولدى الرجال، تأهل الإيطالي فلافيو كوبولي، المصنف عاشرًا عالميًا، ووصيف بطولة فرنسا المفتوحة، إلى ربع النهائي بفوزه على الأسترالي أليكس دي مينور الخامس بنتيجة 7ـ5 و7ـ6 «7ـ4» و6ـ3 في ساعتين و34 دقيقة.

ويواجه كوبولي في ربع النهائي إما البلغاري جريجور ديميتروف، أو البريطاني آرثر فيري.