رينارد يقود مشروع الشباب

أعلنت إدارة نادي الشباب تعاقدها مع البلجيكي أوليفيه رينارد، لتولي منصب المدير الرياضي، بحسب بيانه على منصة التواصل الاجتماعية «إكس»، الثلاثاء.

أوضح الشباب أن مهمات رينارد تتركز على قيادة الاستراتيجية الفنية لقطاع كرة القدم، والإشراف على المنظومة الفنية، بما يتوافق مع رؤية النادي وأهدافه المستقبلية.

وأكمل البيان: «يأتي هذا التعيين ضمن توجه الإدارة لتعزيز العمل المؤسسي من خلال رسم استراتيجية فنية متكاملة تشمل تطوير الهوية الفنية، والارتقاء بآليات العمل، وبناء منظومة مستدامة تدعم مختلف الفئات، وستهم في تحقيق تطلعات النادي على المدى القريب والبعيد».

وسبق أن نشرت «الرياضية» 24 يونيو الماضي، نقلًا عن مصادرها الخاصة، اتفاقها مع رينارد.

يشار إلى أن البلجيكي «47 عامًا» كان حارس مرمى سابقًا، ولعب لعدة أندية، منها: أودينيزي ونابولي الإيطاليان، كما شغل منصب المدير الرياضي في ناديي مونتريال الأمريكي وأندرلخت البلجيكي.