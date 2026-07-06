جلاسنر يقود نوتنجهام

تعاقد نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي، الإثنين، مع النمساوي أوليفر جلاسنر مدربًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للبرتغالي فيتور بيريرا.

وقال جلاسنر، في تصريح صحافي: «أنا سعيدٌ للغاية بالانضمام إلى نوتنجهام فورست مدربًا للفريق»، مشيرًا إلى أنَّ محادثاته الأولى مع مالك النادي والإدارة كشفت له عن رؤية واضحة وثقة كاملة في مشروعه لبناء مستقبل قوي للنادي.

وأضاف المدرب النمساوي: «نوتنجهام فورست نادٍ عريق وتاريخي، بطل أوروبا مرتين، ويملك قاعدة جماهيرية من الأكثر شغفًا في كرة القدم، هدفنا هو بناء فريق قادر على نقل النادي إلى مستوى أعلى في الأعوام المقبلة، وأن نكون مصدر فخر لجماهيرنا».

وأوضح اليوناني إيفانجيلوس ماريناكيس، مالك النادي، أنَّ اختيار جلاسنر جاء بعد قناعة مشتركة بالرؤية والطموح، مؤكدًا أنَّ هدف الفريق لا يقتصر على المنافسة، بل على التتويج بالألقاب وبناء مجموعة قادرة على صناعة النجاح على المدى الطويل.

وغادر جلاسنر كريستال بالاس في نهاية الموسم الماضي، بعد أن قاده إلى التتويج بلقب مسابقة «كونفرنس ليج»، محققًا معه إنجازًا تاريخيًّا بالفوز بكأس إنجلترا على حساب مانشستر سيتي، في أول لقب كبير في تاريخ النادي.

ويُعد جلاسنر خامس مدرب لنوتنجهام خلال عام واحد، بعد البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، والأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر السعودي الحالي، وشون دايش، والبرتغالي الآخر فيتور بيريرا، الذي أُقيل أخيرًا.

وارتبط اسم جلاسنر خلال الفترة الأخيرة الماضية بفرق كُبرى، منها: ميلان الإيطالي، وكذلك منتخب ألمانيا، قبل أن يحسم نوتنجهام الصفقة.

وقاد المدرب النمساوي، البالغ من العمر 51 عامًا، آينتراخت فرانكفورت الألماني للتتويج بلقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» موسم 2021ـ2022.