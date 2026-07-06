دانييل يقود الصقر

أعلنت إدارة نادي الصقر عن تعاقدها مع البرتغالي سيرجيو دانييل، ليتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات دور يلو في نسخته الجديدة.



وأوضح النادي أنه يسعى من خلال هذا التعاقد إلى الاستفادة من الخبرة التدريبية الكبيرة، التي يمتلكها دانييل في الملاعب الأوروبية والعربية، حيث درب في سلطنة عمان وليبيا والكونغو ونيجيريا.

إلى ذلك، يستعد فريق الصقر للدخول في معسكر خارجي في مصر يستمر لمدة 20 يومًا، يخوض من خلاله أربع مباريات تجريبية.