بيتش يدعم قرار بوبوفيتش قبل السعودية

أكد باتريك بيتش، حارس مرمى المنتخب الأسترالي الأول لكرة القدم، أنه لا يجد أي مشكلة في قرار استبداله قبل ركلات الترجيح التي ​خسرها فريقه أمام مصر في كأس العالم الجمعة، وسط انتقادات لخطط المدرب توني بوبوفيتش.

ومع استمرار التعادل 1ـ1 في مواجهة دور الـ 32 في أرلينجتون بولاية تكساس، دفع بوبوفيتش بالحارس المخضرم مات رايان في الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، لكنه لم يتمكن من منع مصر من ‌الفوز 4ـ2 بركلات ‌الترجيح.

وانتقدت الجماهير والمحللون الرياضيون ​هذا ‌التغيير ⁠المتأخر، لكن بيتش ​أكد ⁠أنَّه لم يناقش الأمر حتى مع بوبوفيتش.

وقال بيتش للصحافيين في مطار ملبورن، الإثنين، بعد عودته من الولايات المتحدة «لم تكن هناك حاجة للحديث بشأن أي من ذلك».

وأضاف «هو المدرب، وهو مَن يتخذ القرار، ونحن كلاعبين نحترمه ونحترم قراراته».

وأنقذ بيتش مرماه ببراعة ⁠بردة فعل سريعة ليحرم مصر من ‌التسجيل في الوقت المحتسب ‌بدل الضائع للشوط الثاني، كما ​حافظ على نظافة شباكه أمام ‌تركيا وباراجواي، ليساعد أستراليا على التأهل إلى ‌أدوار خروج المغلوب.

وأعاد مجلس محلي في ملبورن تسمية شاطئ «سانت كيلدا» الشهير في المدينة إلى «شاطئ باتريك بيتش» طوال فترة كأس العالم، تقديرًا لجهوده.

وأشار بيتش إلى أنَّه كان واثقًا ‌من قدراته في ركلات الترجيح أمام مصر لو طُلب منه البقاء.

وذكر حارس مرمى ⁠ملبورن ⁠سيتي «لدي دائمًا الثقة في نفسي لأداء المهمة. اللعب في كأس العالم وعلى مسرح كبير كهذا أمام ملايين المشجعين حول العالم يعد خطوة كبيرة دائمًا، لكنني سعيد وفخور للغاية بما قدّمته».

وتتطلع أستراليا الآن إلى كأس آسيا 2027، التي تنطلق يناير المقبل في السعودية، وستلعب مباراتين تجريبيتين على أرضها أمام البرازيل في سبتمبر المقبل.

وبيَّن بيتش عن كأس آسيا «سنحاول تحقيق شيء مميز ​هناك».

وتابع «هناك الكثير من ​المواهب في هذه المجموعة. بذلنا الكثير من العمل الجاد، والآن تظهر النتائج».