أنهى 3 صفقات.. الرياض ينتظر موافقة «الرابطة»

تترقب إدارة نادي الرياض موافقة رابطة الدوري السعودي للمحترفين على تسجيل ثلاثة لاعبين أجانب جدد، تمهيدًا لانضمامهم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن إدارة النادي أنهت إجراءات التعاقد مع الثلاثي، الذي يشغل مراكز قلب الدفاع، والمحور، وصناعة اللعب، ولم يتبق سوى اعتماد تسجيلهم من قبل الرابطة، من أجل قيدهم رسميًا في قائمة الفريق.

وأضاف المصدر أن الإدارة تسابق الزمن لإنهاء إجراءات التسجيل قبل انطلاق المعسكر الخارجي، المقرر أن يبدأ نهاية الأسبوع الجاري، إذ تستهدف وجود اللاعبين منذ اليوم الأول للبرنامج الإعدادي.

ويأتي تحرك إدارة الرياض ضمن خطة تدعيم الفريق بالعناصر الأجنبية، بعد التنسيق مع الجهاز الفني لتلبية احتياجاته في المراكز التي تحتاج إلى تعزيز، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الرياضي المقبل من دوري روشن السعودي.

ويغادر الرياض إلى النمسا نهاية الأسبوع الجاري لتنظيم معسكره الإعدادي للموسم الجديد، وسط قائمة تضم 24 لاعبًا، بينهم خمسة محترفين أجانب.