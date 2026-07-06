آل الشيخ يعلن عن مشروع ترفيهي كبير في نجران

أعلن المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن إطلاق مشروع ترفيهي في مدينة نجران سيتم افتتاحه خلال العام المقبل، وذلك عبر حسابه الشخصي على منصة «إكس».

وقال: «أتقدم بخالص الشكر لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ـ حفظهما الله ـ على دعمهما في إطلاق وجهة استثنائية في قلب نجران».

وأشار إلى أن المنطقة الترفيهية مساحتها 100 ألف متر مربع، تجمع بين التجارب الترفيهية، والمطاعم، والفعاليات.