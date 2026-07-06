نجوم روشن في قمة ثُمن نهائي المونديال

بدأ ثلاثة من نجوم دوري روشن السعودي مواجهة المنتخبين البرتغالي والإسباني، مساء الإثنين، في تكساس، ضمن ثُمن نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026.

واعتمد البرتغال منذ ضربة البداية، في تمام الساعة 10:00 بالتوقيت السعودي، على النجم الكبير كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر، وجواو فيليش، مهاجم الفريق ذاته، وجواو كانسيلو، ظهير الهلال. وعلى مقاعد الاحتياط، يجلس روبن نيفيش، لاعب وسط الفريق الأزرق، باختيارات المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز.

ويخوض الطرف الفائز لقاء دور الثمانية أمام الفائز من مباراة بلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية، المقررة فجر الثلاثاء.

وقاد رونالدو وفيليش النصر إلى حصد لقب دوري روشن الموسم الماضي، فيما قضى كانسيلو النصف الثاني بقميص برشلونة الإسباني معارًا من الهلال.

وتأهل البرتغاليون إلى دور الـ 16 بالفوز 2ـ1 على كرواتيا ضمن دور الـ 32، الذي شهد فوز الإسبان، أبطال أوروبا، 3ـ0 على النمسا.