لييتيه يقترب من الانضمام إلى الدرعية

تلقى البرتغالي ديوجو لييتيه عرضًا للانضمام إلى فريق الدرعية الأول لكرة القدم، الضيف الجديد في دوري روشن السعودي، خلال نافذة الانتقالات الصيفية، وفق صحيفة «أبولا»، الجمعة.

وبحسب الصحيفة البرتغالية، يميل لييتيه، قلب دفاع يونيون برلين الألماني، الذي انتهى عقده بنهاية موسم 2025ـ2026، إلى عرض الدرعية، تحت قيادة مواطنه برونو لاج، المدرب المعين حديثًا.

ولعب لييتيه «27 عامًا» 23 مباراة مع يونيون برلين الموسم الماضي، شارك خلالها في 1970 دقيقة لعب.

وتدرج ليتييه في أكاديمية نادي بورتو البرتغالي، ولعب أولى مبارياته مع الفريق الأول موسم 18ـ19، قبل أن يتم شراء عقده صيف 2023 من يونيون برلين الألماني مقابل سبعة ملايين يورو.

يذكر أنَّ الدرعية أعلن عن تعاقده رسميًّا مع لاج، الإثنين، ليصل إلى المحطة الخامسة في مسيرته التدريبية.

وبدأ لاج المجال التدريبي في أكاديمية بنفيكا قبل أن يتولى مهمة الفريق الأول في 2019، وقاده في الموسم ذاته إلى التتويج بلقب الدوري.

ودرب وولفرهامبتون الإنجليزي موسم 2021ـ2022، وخاض فترة قصيرة خارج أوروبا مع بوتافوجو البرازيلي لمدة ثلاثة أشهر موسم 2023، قبل أن يعود إلى بنفيكا 2024، الذي ألغى عقده في سبتمبر 2025.

ويملك لاج أربعة ألقاب في سجله التدريبي، وجميعها مع نادي بنفيكا، إذ حقق لقب الدوري 2018ـ2019 وكأس الرابطة 2024ـ2025، ولقبين في كأس السوبر 2019 و2025.