يوفنتوس ينفصل عن موديستو

انفصل نادي يوفنتوس عن الفرنسي فرانسوا موديستو، مديره الفني والتقني، وذلك بعد عام واحد فقط من وصوله ضمن مشروع مواطنه داميان كومولي، الذي غادر منصبه مديرًا عامًا يونيو الماضي، وفقًا لما أعلنه الفريق الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، الجمعة.

وأصدر يوفنتوس بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «يُعلن يوفنتوس أنَّه تم التوصل إلى اتفاق ودي مع فرانسوا موديستو لإنهاء مهامه مديرًا فنيًّا، وذلك بأثر فوري، ويتقدم النادي له بالشكر على التفاني والاحترافية اللذين أبداهما خلال فترة عمله، ويتمنى له كل التوفيق في مسيرته المهنية ومشاريعه الشخصية».

وشغل موديستو، البالغ 47 عامًا، وهو المدافع السابق في باستيا «1998ـ1999 و2013ـ2016» وموناكو «2004ـ2010»، سابقًا منصب المدير الفني في نوتنجهام فورست الإنجليزي «2019ـ2022»، ثم في مونتسا «2022ـ2024».

وفي مطلع يونيو، أُقيل كومولي بسبب خلافات مع لوتشانو سباليتي، مدرب الفريق الأول، إضافة إلى حملة تعاقدات مكلفة ومخيبة للآمال.

وأنهى يوفنتوس الموسم الماضي في المركز السادس في الدوري، وشهد إقصاءه من الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد غلطة سراي التركي.