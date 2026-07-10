مصر تستقبل نجوم المشاركة التاريخية

استقبل آلاف المشجعين المنتخب ‌المصري الأول لكرة القدم، الجمعة، فور عودته من المشاركة في كأس العالم 2026 بأمريكا الشمالية، بعدما حقق إنجازًا تاريخيًّا ببلوغ دور الـ16 للمرة الأولى، قبل أن يودع البطولة بالخسارة أمام الأرجنتين، حاملة اللقب.

واحتشد آلاف المصريين خارج ​مطار العلمين الدولي بالساحل الشمالي لاستقبال «الفراعنة» وأفراد الجهاز الفني، رافعين الأعلام الوطنية، ولافتات تحتفي بهذا الإنجاز الذي تحقق في رابع ظهور لمصر في نهائيات كأس العالم.

وحملت إحدى اللافتات عبارة «رجالة مصر شرفتونا»، فيما رفع آخرون صورًا لمحمد صلاح، قائد المنتخب، كتب عليها «شكرًا».

ونقلت شبكات التلفزيون ‌المصرية لحظة وصول ‌طائرة المنتخب المصري إلى المطار مصحوبة بالأغاني والأهازيج الوطنية.

واستقل «الفراعنة» حافلة ​مكشوفة، ولوح ⁠اللاعبون للجماهير ​وتبادلوا التحية ⁠معها قبل أن تتحرك الحافلة في موكب احتفالي.

ويستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المنتخب والجهازين الفني والإداري، السبت.

وغادرت مصر البطولة ‌وهي تشعر بقدر من الظلم، بسبب بعض القرارات التحكيمية التي ​اعتبرتها في صالح المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ‌ميسي، بعدما خسرت مواجهة بنتيجة 2ـ3.

وتقدم المصريون أولًا بهدفين دون رد حتى الدقائق العشر الأخيرة، لكنهم أنهوا المشاركة التاريخية، وهم يحملون شعورًا بالفخر بعد أفضل مشوار لهم على الإطلاق في تاريخ النهائيات.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عودة بعثة المنتخب بالإعلان عن تجديد عقد حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن، من أجل استكمال المشروع الفني ‌والبناء على ما تحقق من إنجازات تاريخية لكرة القدم خلال الفترة الماضية.

ولم يكشف الاتحاد عن مدة التعاقد الجديدة، لكن تقارير ⁠مصرية ذكرت أنَّ العقد ⁠يمتد حتى عام 2030.

وسبق وأوضح حسام حسن أنَّه يعمل مع المنتخب من دون عقد رسمي منذ فبراير 2026.

وتولى حسام حسن، صاحب الـ59 عامًا، تدريب منتخب مصر فبراير 2024، وقاده إلى بلوغ الدور قبل النهائي لكأس الأمم الإفريقية 2025، إضافة إلى التأهل إلى كأس العالم 2026 للمرة الأولى منذ ثمانية أعوام.

وبعدما أصبح أول مصري يُشارك في كأس العالم لاعبًا ومدربًا، قاد حسام حسن بلاده إلى الفوز على نيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة، لتحتل مصر المركز الثاني وتتأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى، ثم تجاوزت أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ 32، لتضرب موعدًا مع الأرجنتين في مواجهة كان هدفها بلوغ دور الثمانية.

وخلال فترته مع المنتخب، حقق حسام حسن الفوز في 20 مباراة، مقابل ست هزائم وتسعة تعادلات.