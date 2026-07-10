رسميّا.. فيسينج يقود الاتحاد و6 يترقبون

أعلن نادي الاتحاد، الجمعة، رسميًّا التعاقد مع الألماني ينز فيسينج، لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد، خلفًا للبرتغالي سيرجيو كونسيساو.

وكان حساب «الرياضية عاجل»، نشر السبت أنَّ مدرب جامبا أوساكا الياباني «38 عامًا» بات على أعتاب النادي الجداوي.

وأبلغت «الرياضية» مصادر خاصة أنَّ السداسي العائد من الإعارة مروان الصحفي، عبد الإله هوساوي، فواز الصقور، معاذ فقيهي، الإسباني أوناي هيرنانديز، والأرجنتيني ماتيو بوريل يترقبون قرار فيسينج بشأن استمرارهم من عدمه.

ودشَّن الاتحاد استعداداته للموسم الجديد، الثلاثاء، تحت قيادة السعودي حسن خليفة قبل المغادرة إلى ماربيا الإسبانية في 14 يوليو الجاري، للدخول في معسكر خارجي يستمر حتى الـ 31 من الشهر ذاته قبل العودة إلى جدة.

وبدأ فيسينج مهنة التدريب قبل ثمانية مواسم، بعدما أنهت الإصابة مسيرته الاحترافية مع بوروسيا مونشنجلادباخ، وتحوَّل للعمل مساعد مدرب للفريق الرديف لمدة موسمين 2019ـ2021، قبل الانتقال إلى آيندهوفن الهولندي مساعدًا لمواطنه روجر شميت 2021ـ2022، لتستمر رحلته مساعدًا أيضًا مع الأخير في بنفيكا 2022ـ2024.

وفي مطلع يونيو 2025، عمل مساعدًا مع مواطنه توماس ليتش في سالسبورج النمساوي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، واستمر نحو خمسة أشهر، حتى أعلن تعاقده مع جامبا أوساكا في يناير 2026 مدربًا للفريق الأول.

وتعد بطولة كأس آسيا 2، التي احتضنها ملعب الأول بارك في الرياض 16 مايو الماضي، أول بطولة رسمية يحققها فيسينج مدربًا مع جامبا أوساكا، حين هزم النصر في النهائي 1ـ0.

ونال فيسينج، بصفته مساعد مدرب، لقبي الكأس والسوبر مع آيندهوفن، ولقبي الدوري والسوبر مع بنفيكا.

ومن المنتظر أن يدشن الاتحاد منافسات الموسم الجديد بمواجهة الجزيرة الإماراتي، 11 أغسطس في أبو ظبي، ضمن ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة.