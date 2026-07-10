16 مليونا تابعوا فرنسا والمغرب

تابع أكثر من 16 مليون مشاهد في المتوسط فوز المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم على نظيره المغربي بنتيجة 2ـ0 في كأس العالم على قناة «أم 6» الفرنسية، وفقًا لأرقام نشرتها «ميديامتري»، الجمعة.

ويُعدّ الرقم، الذي سجَّلته مباراة ربع نهائي كأس العالم 2026، قياسيًّا في فرنسا منذ بداية عام 2026.

وحقّقت المباراة حصة مشاهدة بلغت 72.8 في المئة، ما يعني أنَّ أكثر من سبعة مشاهدين من أصل 10 كانوا يتابعونها.

ومن المتوقع أن تستقطب مباراة نصف نهائي «الديوك»، في 14 يوليو الجاري، أمام إسبانيا أو بلجيكا عددًا أكبر من المشاهدين، لا سيما أنها تُبثّ في توقيت أكثر ملاءمة ابتداءً من الـ 21:00 بتوقيت فرنسا.

وتُعدّ «أم 6» القناة الفرنسية الوحيدة التي تبثّ كأس العالم 2026 مجانًا، إلى جانب عرضه على القناة المدفوعة «بي إن سبورت».

ومنذ انطلاق المنافسات المونديالية 11 يونيو الماضي، تضمن المباريات للقناة نسب مشاهدة مرتفعة، لا سيّما مواجهات المنتخب الفرنسي.

وبحسب القناة عينها، تابع نحو 12.2 مليون مشاهد في المتوسط «بحصة مشاهدة بلغت 76 في المئة» فوز فرنسا على الباراجواي 1ـ0 في دور الـ16، 4 يوليو الجاري، على الرغم من برمجتها عند الـ 11:00 مساءً، واعتُبر ذلك رقمًا قياسيًّا تاريخيًّا في نسب المشاهدة في هذا التوقيت.

وأتاحت هذه المباراة، وسواها من اللقاءات التي بُثّت خلال الأسبوع الممتد من 29 يونيو إلى 5 يوليو، لـ«أم 6»، ببلوغ مستويات قياسية من حيث نسب المشاهدة خلال تلك الفترة.