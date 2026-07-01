ماذا تعرف عن فولجيني لاعب الخليج الجديد؟

في أبيدجان، العاصمة الإيفوارية، ولد أنجيلو لويجي فولجيني، لاعب خط وسط فريق الخليج الأول لكرة القدم الجديد، 20 أغسطس من عام 1996، من أب فرنسي ذي أصول إيطالية وأم تنتمي إلى كاليدونيا الجديدة، واستقرت العائلة بعد ذلك في الأراضي الفرنسية.

بدأ الطفل الصغير خطواته الأولى في عالم كرة القدم، حيث انضم في عام 2002 وهو في سن ستة أعوام إلى نادي سان بول إن فوريه، ثم انتقل في عام 2003 إلى نادي فيدوبان، الذي قضى فيه عامين كاملين ساعدا في صقل مهاراته البدنية الأساسية، حيث يبلغ طول اللاعب 183 سنتيمترًا ويزن 71 كيلوجرامًا، ليلتحق في عام 2005 بنادي دواي الرياضي، الذي أمضى فيه عامين آخرين حتى لفت أنظار كشافي نادي فالنسيان الفرنسي، الذين قرروا ضمه إلى الأكاديمية الرسمية للنادي في عام 2007.

تدرج فولجيني في الفئات السنية لنادي فالنسيان، وتلقى تعليمه الكروي على يد مدربي الأكاديمية الذين تنبؤوا له بمستقبل في خط الوسط، وتم تصعيده إلى الفريق الرديف في عام 2012 لينجح في إثبات جدارته الفنية عبر المشاركة في 38 مباراة وتسجيل أربعة أهداف.

دفع تألق الشاب الصغير إدارة النادي إلى توقيع أول عقد احترافي معه في 29 يوليو 2015 وتصعيده إلى الفريق الأول، الذي خاض معه 85 مباراة رسمية سجَّل خلالها تسعة أهداف في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، وهو الأمر الذي منحه فرصة تمثيل المنتخبات السنية الفرنسية، حيث شارك مع منتخب فرنسا تحت 19 عامًا في بطولة أوروبا عام 2015، وبلغ نصف النهائي رفقة لاعبين بارزين مثل موسى ديمبلي، لاعب الاتفاق الحالي، وكينجسلي كومان، لاعب النصر، وماركوس تورام، مهاجم إنتر ميلان.

في يوليو 2017 انتقل إلى نادي أنجيه الفرنسي في صفقة بلغت قيمتها 1.4 مليون يورو، حيث نجح في تثبيت أقدامه في الدوري الفرنسي الممتاز وخاض مع الفريق 160 مباراة سجَّل خلالها 24 هدفًا وصنع العديد من التمريرات الحاسمة.

قرَّر بعدها خوض تجربة الاحتراف خارج بلاده موسم 2022 بالانتقال إلى نادي ماينز 05 الألماني بعقد يمتد لأربعة أعوام، حيث لعب في البوندسليجا 16 مباراة، ولم تستمر التجربة الألمانية طويلًا، إذ عاد إلى فرنسا في 1 فبراير 2023 عبر بوابة نادي لانس على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء حيث خاض مع لانس 63 مباراة وسجَّل هدفًا تاريخيًّا في شباك إشبيلية الإسباني في أول ظهور له في دوري أبطال أوروبا بتاريخ 20 سبتمبر 2023.

وافقت إدارة نادي لانس في أغسطس 2025 على إعارة اللاعب إلى نادي التعاون السعودي لمدة عام واحد، لتبدأ محطة جديدة في مسيرته الكروية داخل الملاعب السعودية، حيث شارك مع التعاون في 30 مباراة خلال موسم 2025ـ2026 محققًا خمسة أهداف ومقدمًا تسع تمريرات حاسمة.

خلال فترته مع التعاون اتخذ فولجيني قرارًا دوليًّا في ديسمبر 2025 بتمثيل منتخب كاليدونيا الجديدة، الموطن الأصلي لأمه، وشارك معه في تصفيات كأس العالم ضد جامايكا في مارس 2026.

مع نهاية فترة إعارته للسكري وعودته المؤقتة إلى لانس، أسفرت المفاوضات الرسمية عن كتابة السطر الأخير في رحلته الجارية عبر الانتقال بشكل نهائي إلى نادي الخليج، ليدعم صفوف الفريق في منافسات دوري روشن السعودي.