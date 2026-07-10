موسيماني يخلف بروس في قيادة «بافانا بافانا»

غادر البلجيكي هوجو بروس، مدرب المنتخب الجنوب الإفريقي الأول لكرة القدم، الجمعة، منصبه بعد انتهاء المشاركة في كأس العالم 2026، بعدما بلغ «بافانا بافانا» دور الـ32.

وكشف مصدر لوكالة فرانس عن إمكانية تولي بيتسو موسيماني مهمة تدريب المنتخب الجنوب الإفريقي خلفًا للبلجيكي، الذي يواصل العمل مع الطاقم الإداري في موقع آخر.

وسبق وأن درب موسيماني فريق الأهلي السعودي موسم 2022ـ2023.

ويُمتلك موسيماني خبرة سابقة في هذا المنصب بين عامي 2010، عُقب انتهاء كأس العالم في جنوب إفريقيا، و2012، من دون تحقيق نجاح كبير.

ومنذ ذلك الحين، تولّى تدريب موسيماني فريق ماميلودي صنداونز من 2012 حتى 2020، وفريق الأهلي المصري، الذي تُوّج معه بلقب دوري أبطال إفريقيا ثلاث مرات.

وأعلن بروس «74 عامًا» رحيله، في تصريح صحافي لمجلة «هومو» البلجيكية، موضحًا أنَّ داني جوردان، رئيس الاتحاد الجنوب الإفريقي للعبة، يرغب في الإبقاء عليه في دور آخر، كمستشار أو ما شابه.

وتحت قيادة بروس، تأهلت جنوب إفريقيا للمرة الأولى في تاريخها إلى الأدوار الإقصائية في كأس العالم، بعد أن احتلت المركز الثاني خلف المكسيك في دور المجموعات، بعد فوزها على كوريا الجنوبية 1ـ0، لكن مشوارها انتهى عند دور الـ 32 بعد الخسارة أمام كندا 1ـ0.

وقاد المدرب البلجيكي، الذي تولى مهامه في 2021، أيضًا منتخب «بافانا بافانا» إلى المركز الثالث في كأس الأمم الإفريقية عام 2024.