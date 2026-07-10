اليامي يستكمل العلاج في النمسا

يستكمل حمد اليامي، ظهير أيمن فريق الهلال الأول لكرة القدم، المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي في معسكر بالنمسا من 15 يوليو الجاري إلى 3 أغسطس المقبل، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيَّن المصدر ذاته أنَّ اليامي لا يزال يخضع للتأهيل في عيادة النادي بعد عملية جراحية في وتر الرضفة للركبة أجراها مارس الماضي في هلسنكي على يد الطبيب الفنلندي لاسي ليمباينن.

وكان الهلال أعلن الحالات الطبية للثلاثي سالم الدوسري ومتعب الحربي وحسان تمبكتي، صباح الجمعة.

وقال إنَّ الدوسري سيخضع لفحص لدى ليمباينن، الإثنين 20 يوليو الجاري، لمتابعة حالة إصابته في وتر الركبة، على أن يتحدد قرار حاجته إلى إجراء تدخل جراحي بعد نتائج الفحص، وسيتراوح البرنامج العلاجي والتأهيلي للاعب بين ستة وثمانية أسابيع.

ويجري الحربي عملية جراحية في العين خلال الأيام المقبلة، على أن يكون جاهزًا للمشاركة في البرنامج الإعدادي للموسم الجديد.

وأوضحت الفحوصات حاجة تمبكتي إلى برنامج علاجي وتأهيلي يمتد من ستة إلى سبعة أسابيع، بعد إصابته بتمزق في وتر القدم اليمنى مع الأخضر خلال بطولة كأس العالم الجارية.

ودشَّن الهلال، السبت، المرحلة الأولى من التحضيرات، استعدادًا للموسم الجديد في الرياض تحت إشراف مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

ويخوض الهلال أربع مواجهات تجريبية خلال معسكره الخارجي بدءًا من لقاء شتورم جراتس النمساوي 19 يوليو الجاري، ثم ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في 24 منه، وبعد خمسة أيام يلاقي مولودية الجزائر، ويختتم المعسكر أمام الأهلي القطري في الثالث من الشهر المقبل.

وتنتظر الفريق الهلالي ثلاثة تحديات في الموسم الجديد، إذ يخوض منافسات دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري أبطال آسيا للنخبة.