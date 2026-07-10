رسميّا.. جيسوس يقود البرتغال

أعلن الاتحاد البرتغالي، الجمعة، رسميًّا تعيين جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم السابق، مدربًا جديدًا لمنتخبه، خلفًا للإسباني روبرتو مارتينيز.

ويتولى جيسوس، صاحب الـ 71 عامًا، قيادة البرتغال بعد خروجها من دور الـ 16 لكأس العالم 2026، بخسارتها أمام إسبانيا 0ـ1.

وأدار جيسوس، المخضرم القديم في كرة القدم البرتغالية، عشرات الأندية في بلاده، أبرزها بنفيكا وسبورتينج، قطبا مدينة لشبونة.

وفي الخارج، أشرف على تدريب فلامنجو البرازيلي وفنربخشة التركي، ثم انتقل إلى العمل مع الهلال والنصر السعوديين، وقاد الأخير، الذي يلعب في صفوفه مواطنه النجم كريستيانو رونالدو، إلى التتويج بالدوري الموسم الماضي.

وكان مارتينيز، الذي يقود منتخب البرتغال منذ 2023، فاز معه بلقب دوري الأمم في يونيو 2025.