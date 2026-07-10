الطائف تجهز 120 موقعا سياحيّا

أعلنت أمانة محافظة الطائف جاهزية أكثر من 120 حديقة ومنتزهًا وساحة بلدية ومضمارًا للمشي، موزعة في مختلف أنحاء المحافظة والمواقع السياحية، ضمن خطتها التشغيلية لموسم صيف 2026.

وأوضحت أنَّها نفذت برامج شاملة للصيانة والتشغيل والنظافة، ورفعت جاهزية المرافق العامة والخدمات المساندة، بما يشمل الملاعب الرياضية المفتوحة، ومناطق ألعاب الأطفال، وممرات المشي، والجلسات العائلية، والمساحات الخضراء، إضافةً إلى مواقف المركبات ودورات المياه، بما يسهم في تحسين تجربة الزائر وتعزيز جودة الحياة.

وأكدت أنَّ خطتها التشغيلية تشمل متابعة ميدانية مستمرة، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية، ومعالجة الملاحظات بشكل فوري، بما يضمن استدامة المرافق ورفع كفاءة الأداء البلدي خلال الموسم السياحي.