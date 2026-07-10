السبت.. زالفيلدن يختبر الأهلي

يفتتح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، السبت، أولى مواجهاته التجريبية السبع خلال تحضيراته للموسم الجديد أمام بينتسجاو زالفيلدن النمساوي.

واصل الأهلي، الجمعة، معسكره الخارجي الذي انطلق قبل أسبوع في مدينة سالفيلدن، تحت إشراف الألماني ماتياس يايسله، قبل السفر 16 يوليو الجاري إلى البرتغال لبدء المرحلة الثانية من المعسكر حتى الـ 28 من الشهر ذاته.

ويواجه الأهلي، 15 يوليو الجاري، هولشتاين كيل الألماني، ثم ريو آفي البرتغالي في 19 منه، ويلعب مع فيتوريا جيماريش في 24 من الشهر ذاته، قبل أن يخوض مباراتين في اليوم ذاته 28 يوليو أمام بورتيمونينسي البرتغالي عند الـ 01:00 ظهرًا، وفولهام الإنجليزي في الـ 08:00 مساءً.

وبعد العودة من معسكره الإعدادي الذي يمر بمرحلتين في النمسا والبرتغال يواجه الأهلي نظيره أبها 6 أغسطس المقبل.

وتقرر أن تنقل ست مباريات تجريبية على منصة «stc tv»، بينما تلعب مواجهة بورتيمونينسي خلف الأسوار المغلقة.

وينتظر الأهلي موسمًا مزدحمًا بالاستحقاقات، إذ ينافس في دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، دوري أبطال آسيا للنخبة، إضافة إلى كأس القارات للأندية.