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فيسينج في جدة

2026.07.10 | 05:49 pm
استقبل نادي الاتحاد الألماني ينز فيسينج، مدرب فريقه الأول لكرة القدم في الموسم الجديد، عند وصوله الجمعة إلى جدة، خلفًا للبرتغالي سيرجيو كونسيساو. (المركز الإعلامي ـ الاتحاد)
فيسينج في جدة

فيسينج في جدة

فيسينج في جدة