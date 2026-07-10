فيسينج في جدة

استقبل نادي الاتحاد الألماني ينز فيسينج، مدرب فريقه الأول لكرة القدم في الموسم الجديد، عند وصوله الجمعة إلى جدة، خلفًا للبرتغالي سيرجيو كونسيساو. (المركز الإعلامي ـ الاتحاد)