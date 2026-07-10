العلودي: عاملان أسقطا المغرب.. واهتموا بالمحلي

أكد المغربي سفيان العلودي، مهاجم منتخب بلاده الأول لكرة القدم السابق، أنَّ الإرهاق البدني وكثرة السفر كانا السبب الأبرز وراء خسارة أسود الأطلس أمام فرنسا 0ـ2، الخميس، والخروج من ربع نهائي كأس العالم 2026، مؤكدًا أنَّ اللاعبين قدَّموا بطولة كبيرة على الرغم من الإقصاء.

وأوضح لـ«الرياضية» العلودي قائلًا: «المنتخب دفع ثمن المجهود الكبير الذي بذله طوال البطولة، كثرة التنقلات أثَّرت بشكل واضح على جاهزية اللاعبين، وهو ما انعكس على أدائهم أمام فرنسا».

وأضاف المهاجم، الذي خاض 17 مباراة دولية بقميص المنتخب المغربي وسجَّل سبعة أهداف، أنَّ المنتخب الفرنسي حسم المواجهة بتفوقه الفني، لكنه أشار إلى أنَّ لاعبي المغرب لم يكونوا في أفضل حالاتهم البدنية.

وأوضح أنَّ الإمكانات الفردية التي يمتلكها المنتخب الفرنسي صنعت الفارق، إلى جانب الإرهاق الذي لازم لاعبي المغرب بعد سلسلة من المباريات القوية.

ورفض العلودي تحميل الجهاز الفني مسؤولية الخسارة، مبينًا أنَّ المدرب واجه ظروفًا صعبة تمثلت في إصابة عدد من العناصر المؤثرة، إلى جانب تراجع الجاهزية البدنية، وهو ما حدّ من قدرة المنتخب على تطبيق أفكاره داخل الملعب.

ووصف الدولي المغربي السابق بلوغ ربع النهائي بأنه «نجاح حقيقي»، مشيرًا إلى أنَّ النسخة الجارية، التي تضم 48 منتخبًا، فرضت مشوارًا أكثر صعوبة، وأنَّ المغرب واصل حضوره بين كبار المنتخبات العالمية بعد الإنجاز الذي حققه في مونديال 2022.

وبيَّن أنَّ المنتخب خرج بمكتسبات مهمة، أبرزها بروز مجموعة من اللاعبين الشباب واستمرار مشروع فني قادر على البناء للمستقبل، داعيًا المنتخبات العربية إلى الاستثمار في الفئات السنية وتأهيل المدربين المحليين، والعمل بهدوء وإيمان بالقدرات من أجل تحقيق نتائج أفضل في كأس العالم 2030.

وعن التطور الذي يشهده الدوري السعودي للمحترفين، أثنى العلودي على المستوى الفني الذي وصلت إليه المسابقة بعد استقطاب عدد كبير من النجوم العالميين، عادًا أنَّها أصبحت من أبرز الدوريات في القارة.

واستدرك قائلًا إنَّ تطور الدوري يجب أن ينعكس أيضًا على المنتخب السعودي، مطالبًا بمنح اللاعب المحلي مساحة أكبر للمشاركة، والاهتمام بقطاع الفئات السنية وتأهيل المدربين المحليين، حتى تستفيد الكرة السعودية من الطفرة التي يعيشها الدوري على مستوى المنتخبات.