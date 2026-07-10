جيسوس: نهاية رونالدو في النصر.. ولن أتخلى عنه

أكد البرتغالي جورجي جيسوس، الجمعة، بعد تعيينه رسميًّا مدربًا جديدًا لمنتخب بلاده الأول لكرة القدم، خلفًا للإسباني روبرتو مارتينيز، الذي غادر منصبه بعد الخروج من ثمن نهائي المونديال، أنَّه سيستدعي النجم المخضرم كريستيانو رونالدو إذا كان متاحًا، مشددًا على أنَّ المهاجم «لن يكون أبدًا مشكلة».

وتعرض ابن الـ41 عامًا لانتقادات، بسبب مستوياته في كأس العالم الصيف الجاري، تحت قيادة مارتينيز الذي أعلن نهاية مشواره مع المنتخب عقب الخروج من ثمن النهائي، الإثنين، على يد إسبانيا «0ـ1».

رونالدو حسم مسألة مشاركته في المونديال، الذي كان الأخير له، لكنه لم يتحدث عن اعتزاله اللعب مع المنتخب.

وقال جيسوس للصحافيين، الجمعة، خلال تقديمه رسميًّا «طالما أنَّه يواصل اللعب ويتمتع بالجاهزية التي تخوله أن يستدعى إلى التشكيلة، فسأستدعيه ضمن حدود معينة وبالشروط التي أراها الأفضل للمنتخب الوطني».

وكشف المدرب، البالغ 71 عامًا، عن أنَّه لم يتحدث بعد مع رونالدو، لكنهما سيناقشان مستقبل نجم النصر السعودي في اللعبة.

وذكر «لم أتحدث مع كريس بعد.. كريس لن يكون أبدًا مشكلة للمنتخب الوطني. لا للمنتخب ولا بالنسبة لي».

وأضاف «كريس رمز لكرة القدم البرتغالية.. كريس رمز للمنتخب الوطني.. وسيبقى كذلك إلى الأبد في كتب التاريخ. لقد سررت كثيرًا بالعمل معه خلال العام الماضي مع النصر.. من السهل العمل معه».

وأردف «سنُجري حديثًا بيننا حول ما يريد فعله في المرحلة المقبلة من مسيرته».

وأشرف جيسوس على تدريب رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، في النصر قبل رحيله في مايو عقب قيادة الفريق إلى لقب الدوري السعودي.

وأضاف جيسوس «أعلم أنَّ رونالدو يريد الاستمرار في اللعب مع النصر، لأنني، كما تعلمون، أمضيت عامًا معه. كان يقول لي دائمًا سأُنهي مسيرتي في النصر».

وسيتولى جيسوس قيادة البرتغال حتى ما بعد كأس العالم 2030، التي تستضيفها بلاده مشاركة مع إسبانيا والمغرب.