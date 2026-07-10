محطة جديدة

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2026.07.10 | 07:01 pm
يفتح البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم والنصر سابقًا، صفحة جديدة في مسيرته الاحترافية بتوليه الجمعة الدفة الفنية لمنتخب بلاده خلال المنافسات الرياضية المقبلة الى بعد مونديال 2030. (وكالات)
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