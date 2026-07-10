أبها يفاوض الفهد

تكثف إدارة نادي أبها، مفاوضاتها مع عبد الله الفهد مدافع الفريق الأول لكرة القدم لتجديد عقده، استعدادًا للموسم الجديد في دوري روشن السعودي وفق مصدر خاص بـ"الرياضية".

وعلى الرغم من انتهاء عقد الفهد انتهى 30 يونيو الماضي إلا أنه يواصل تدريباته مع أبها، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي، تحت إشراف الكرواتي دامير بوريتش، مدرب الفريق.

وضم بوريتش الثنائي حسين علي وعبد الله الحدري، لاعبي الفئات السنية، إلى التدريبات اليومية، للوقوف على مستواهما قبل المغادرة إلى المعسكر الخارجي.

ويغادر أبها إلى معسكره في سلوفينيا 16 يوليو الجاري، على أن يستمر حتى 1 أغسطس المقبل، ويتخلله أربع مباريات تجريبية.

في المقابل، تدرس اللجنة الفنية عددًا من ملفات اللاعبين المحليين والأجانب، تمهيدًا للتعاقد مع عدد منهم قبل انطلاق المعسكر الخارجي.