أووارد يطلب الإعفاء من فورمولا 1

كشف المكسيكي باتو أووارد، سائق ماكلارين في بطولة «إندي كار»، عن أنَّ المنافسة في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 ​للسيارات، لم تُعد تمثل حلمًا بالنسبة له، مُطالبًا إدارة الفريق إعفاءه من مهامه سائقًا احتياطيًّا.

وأوضح أووارد، في بودكاست «سبيد ستريت»، أنَّه ممتن للفرصة التي أتيحت له في ‌فورمولا 1، مبينًا أنَّ وصوله إلى مرحلة مختلفة في ​مسيرته، قائلًا: «لم أعد ‌أهتم بالأمر حقًا، لم يعد لدي ذلك الدافع ‌القوي للاستمرار سائقًا احتياطيًّا في فورمولا 1، أنا في موقع مميز للغاية في إندي كار، وأحب هذه البطولة، وهُنا المكان الذي أريد أن أكون فيه، وبالنظر إلى ‌شكل سيارات فورمولا 1 حاليًّا، لست متحمسًا لقيادة إحداها، لذلك طلبتُ ⁠بأدب إعفائي ⁠من تلك المهام، أريد التركيز على أولوياتي والاستمتاع بحياتي».

وأضاف السائق المكسيكي: «أدرك أنني لم أكن سائقًا أساسيًّا هناك، لكنني حصلت على فكرة كافية عن طبيعة عالم فورمولا 1، وأعتقد بصراحة أنَّه لا يناسبني. ليس المكان الذي شعرت فيه بمتعة أكبر مما أشعر به في إندي كار، أعلم أنَّ فورمولا ​1 توضع دائمًا ​على قمة الهرم، لكن مجرد أنَّ الطبق يبدو ذهبيًّا لا يعني أنَّ ما بداخله أفضل».

وشارك أووارد في خمس حصص تجارب حرة مع ماكلارين، بطل العالم الحالي لفورمولا 1، منذ عام 2022.

ويملك السائق المكسيكي 10 انتصارات في «إندي كار»، أحدثها في سباق إندي 200 ‌على حلبة ‌ميد-أوهايو مطلع الأسبوع الجاري، ​وحقق فريق ⁠آرو ماكلارين ​المركزين ⁠الأول والثاني بمشاركة زميله الدنماركي كريستيان لوندجارد، كما جرى تأكيد بقائه ضمن تشكيلة الفريق لعام 2027 إلى جانب النيوزيلندي سكوت ديكسون، بطل «إندي كار» ست مرات، والسويدي فيلكس روزنكفيست، الفائز بسباق إندي 500 عام 2026.

ويضم ماكلارين أيضًا الإيطالي ليوناردو فورنارولي، بطل فورمولا 2، ضمن قائمة سائقيه الاحتياطيين.